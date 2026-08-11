Cami Mayan viajó a Inglaterra por primera vez desde su separación de Alexis Mac Allister: el detalle que llamó la atención

A pesar de que pasan los años, el escándalo por la separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister sigue sumando capítulos. Luego de revelar por qué decidió iniciar un reclamo económico contra el futbolista, la influencer viajó a Inglaterra y compartió en sus redes sociales cómo fue su estadía en el país.

La elección del destino no pasó desapercibida entre sus seguidores: fue el país donde Mayan convivió con el jugador de la Selección Argentina durante su relación. Ahora, más de tres años después de la ruptura, la joven regresó para disfrutar de unos días de descanso. Durante su estadía, recorrió distintos puntos de Londres y compartió varias postales con sus fans. Entre caminatas, cafés y paseos por mercados callejeros, mostró una faceta más personal de su viaje.

Uno de los detalles que más llamó la atención apareció en una de sus historias de Instagram. Mientras se encontraba en la ciudad, Cami eligió escuchar "So Long, London", una canción de Taylor Swift que habla sobre el cierre de una relación y la despedida de una etapa vinculada a esa ciudad.

Cami Mayan en Londres. (Foto: Instagram/ @camimayan).

Además, la influencer registró parte de sus recorridos en soledad. Paseó por Brick Lane, utilizó el clásico colectivo rojo londinense y hasta mostró cómo se preparaba para salir a comer sin compañía. "Cafecitos y caminatas", escribió en una de sus publicaciones.

El viaje ocurrió poco después de que Mayan hablara públicamente sobre el proceso judicial que mantiene con Mac Allister por una compensación económica tras los años que pasaron juntos. Así, su regreso a Inglaterra quedó atravesado por recuerdos de una vida que compartió durante tres años y medio con el jugador, aunque esta vez decidió recorrerla desde otro lugar.