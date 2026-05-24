Camila Galante sorprendió a Leandro Paredes con un romántico gesto en redes: "Mi amor..."

La familia de Leandro Paredes y Camila Galante disfruta a pleno su presente en Argentina y suele compartirlo en redes sociales. Días atrás, la empresaria había mostrado una dulce escena del jugador de la Selección Argentina junto a su hijo Lautaro. Ahora, volvió a sorprender al mediocampista de Boca Juniors con un tierno gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Camila publicó una foto en la que se los puede ver frente al espejo de un ascensor tras lo que pudo ser una salida a solas. Mientras ella sostenía el celular para sacar la imagen, el integrante de Boca Juniors le daba un beso cerca de la frente, en una escena íntima y relajada.

Junto a la postal, la empresaria escribió "mi amor" y agregó un emoji de corazón blanco, dejando en evidencia el cariño que siente por su pareja. El futbolista no tardó en reaccionar: reposteó la historia en su cuenta personal y sumó dos corazones rojos, gesto que terminó de enamorar a los fanáticos de la pareja.

Para la salida, Galante eligió un vestido marrón fruncido, uno de los tonos que pisa fuerte esta temporada. Además, sumó botas oscuras de caña alta, un tapado negro largo y una mini bag azulada, accesorio que se convirtió en furor entre famosas e influencers por su diseño llamativo y tamaño diminuto.

Por su parte, Leandro apostó por un look más urbano. El campeón del mundo combinó un pantalón gris de corte recto con una remera blanca, campera de cuero y zapatillas claras, un outfit simple pero canchero.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones y volvió a reflejar el gran presente que atraviesan Galante y Paredes. Con gestos simples, mensajes breves y postales cotidianas, la pareja continúa mostrando su lado más íntimo y romántico ante millones de seguidores.