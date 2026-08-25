Camilota denunció que la están extorsionando y recurrió a la Justicia: "Me genera mucho miedo..."

Camilota atraviesa un momento de preocupación y decidió hacer pública una situación que, según contó, la afecta personalmente. Luego de revelar que trabaja haciendo contenido en una página para adultos, y defender a su hermano Thiago Medina de las acusaciones de abuso, Camila Deniz denunció que está siendo extorsionada y aseguró que ya acudió a la Justicia.

"Quiero informar públicamente que me encuentro siendo extorsionada por una persona", escribió la influencer en una publicación que compartió con sus seguidores. Y agregó: "Esta situación que me genera mucho miedo y preocupación". Ante este escenario, la exparticipante de "Cuestión de Peso" (eltrece) dio a conocer que decidió tomar medidas concretas para resguardar su integridad. "Por este motivo, contraté al doctor Alejandro Cipolla para que inicie de manera inmediata las acciones legales correspondientes y resguardar mi integridad", informó.

La denuncia se conoce en medio de semanas particularmente movilizantes para la influencer y su entorno familiar. Recientemente, Camilota había confirmado públicamente su relación con Ana Mabel, con quien compartió una serie de imágenes y un romántico mensaje. Además, su hermano Thiago Medina fue imputado por una denuncia de abuso sexual presentada por una prima. El momento que atraviesa la mediática es complejo, y la situación de extorsión suma una capa más de tensión a su vida personal.

Horas antes de dar a conocer que atraviesa un momento difícil, Camilota había celebrado seis meses de relación con su novia Ana Mabel. La influencer compartió una foto íntima desde la cama. En la imagen, ambas aparecen a los besos mientras, de fondo, se pueden ver varios globos rojos con forma de corazón y la frase "te amo".

Junto a la postal, Camilota escribió unas emotivas palabras para su pareja y destacó la felicidad que siente por el presente que atraviesan juntas. "Hoy solo quiero decirte que te amo y que me hace feliz compartir mi vida con vos. Felices 6 meses mi amor. Por muchos meses más juntas", expresó.

La situación de extorsión que atraviesa Camilota, sumada a los problemas judiciales de su hermano, marcan un momento de gran vulnerabilidad para la influencer, que decidió recurrir a la Justicia para protegerse y poner fin a esta pesadilla.