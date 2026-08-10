Cande Molfese anunció su embarazo con un emotivo posteo en redes: "Ahora somos cinco..."

A primera hora de este lunes 10 de agosto, Cande Molfese sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada. A través de un emotivo posteo en Instagram, la actriz anunció que está embarazada de su primer hijo. La confirmación llegó después de un año y medio de relación con Joaquín, productor teatral y su pareja.

"Ahora somos 5", escribió la expareja de Gastón Soffritti junto a una foto en la que aparece con su novio mientras ambos sostienen el test positivo. La particular frase tiene un significado especial para la actriz, ya que la familia también está integrada por Almendra y Romeo, sus dos perros, a quienes considera parte fundamental de su vida.

En el carrusel, Cande dejó ver cómo transita esta nueva etapa, entre ecografías, controles médicos y distintas escenas de su día a día. También mostró el momento en que les contó la noticia a sus mascotas, además de imágenes frente al espejo donde luce su pancita.

La publicación tuvo una respuesta inmediata y, en pocos minutos, superó los 50 mil "me gusta" y acumuló cientos de mensajes de felicitaciones. Entre quienes celebraron la noticia aparecieron Belu Lucius, Mica Vázquez, Stephanie Demner, Mica Lapegue, Yoyi Francella, Diego Leuco, Ángela Leiva, Mica Viciconte, Nacho Elizalde y Julián Serrano.

El posteo de Cande Molfese sobre su embarazo. (Foto: Instagram/ @candemolfese).

Su relación con Joaquín

La historia de amor entre Cande Molfese y Joaquín comenzó a tomar forma durante 2025, luego de que la actriz terminara su relación con Gastón Soffritti. Él también forma parte de la industria teatral, aunque su trabajo se desarrolla lejos de la exposición pública y las cámaras.

El primer encuentro se produjo en un ámbito laboral. Joaquín estaba a cargo de la producción de "Escape Room", obra en la que Cande ingresó para reemplazar a Sofi Morandi. La conexión fue inmediata y la actriz no tardó en consultarle a su compañera Brenda Gandini si estaba en pareja. La respuesta fue positiva para el romance: estaba soltero.

A partir de ese momento, el vínculo avanzó con rapidez. La pareja decidió convivir poco después de comenzar a salir y, desde entonces, consolidó una relación que ahora atraviesa una nueva etapa.

Las fotos de Cande Molfese

Cande Molfese anunció su embarazo. (Foto: Instagram/ @candemolfese).

Cande Molfese anunció su embarazo. (Foto: Instagram/ @candemolfese).

Cande Molfese anunció su embarazo. (Foto: Instagram/ @candemolfese).