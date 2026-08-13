Cande Molfese reavivó su polémica con Gastón Soffritti tras anunciar su embarazo: "No quería..."

En las últimas horas, se reavivó una vieja polémica que parecía terminada. En medio de la alegría por su embarazo, Cande Molfese realizó un comentario sobre la maternidad que volvió a poner en escena su separación de Gastón Soffritti, ocurrida en 2024.

Este lunes, la actriz confirmó que espera su primer hijo junto a Joaquín Laviaguarre, con quien está en pareja desde hace un año y medio. La noticia fue anunciada en "Perros de la calle", donde sorprendió a sus compañeros al mostrar la ecografía. Luego, compartió varias postales en Instagram y escribió: "Ahora somos cinco".

La noticia generó una ola de reacciones entre los seguidores que acompañan a Cande desde su etapa en "Violetta" y entre los usuarios de las redes. Sin embargo, un comentario en particular volvió a poner sobre la mesa su separación de Gastón: "Y pensar que dejó a Soffritti porque no quería ser madre nunca". Lejos de quedarse callada, Molfese respondió sin filtro: "Con él, querrás decir no quería"

Los actores comenzaron su relación en 2022 y, un año después, decidieron convivir. Sin embargo, en mayo de 2024 confirmaron su separación, luego de que surgieran diferencias en torno a sus proyectos de vida. Según trascendió en aquel momento, el ex "Patito Feo" quería ser padre, mientras que Molfese admitía que todavía no se sentía preparada para dar ese paso.

Cande Molfese apuntó contra Gastón Soffritti.

Así las cosas, el embarazo de la actriz volvió a traer aquellas declaraciones al presente y la influencer no dejó pasar las críticas. En su nueva etapa, Cande comparte la felicidad junto a Joaquín, a quien conoció durante una obra de teatro. Él era productor y ella había ingresado para reemplazar a Sofía Morandi.