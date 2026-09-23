Catherine Fulop se sinceró sobre su rol de abuela y los límites que le pone Oriana Sabatini: "Es una sensación rara de tener que..."

La llegada de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, abrió una nueva etapa en una de las familias mas queridas en el país.

Para Catherine Fulop, convertirse en abuela implicó descubrir una experiencia llena de emociones, pero también de límites y formas de vincularse que no siempre había imaginado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista habló sobre las reglas que surgen alrededor de la crianza de su nieta y reconoció que debe aprender a ocupar un lugar diferente al que tenía como madre. Conmovida y al borde de las lágrimas, compartió una reflexión sobre el desafío de acompañar sin invadir.

Catherine Fulop habló sobre las nuevas reglas de ser abuela

En el video, la actriz venezolana explicó que la llegada de un nieto supone ingresar a una etapa desconocida, con decisiones y pautas que son establecidas por los padres.

"Bueno, quería compartir algo con ustedes que tiene que ver con esto de convertirse en abuela", comenzó diciendo la artista, mirando a cámara.

Luego describió cómo se siente al tener que adaptarse a las decisiones relacionadas con la rutina de Gia, desde los horarios de descanso hasta la alimentación.

"Uno se convierte en abuelo y empieza a entrar a un mundo nuevo lleno de reglas nuevas, reglas que tú no pusiste", expresó.

En ese sentido, enumeró algunas de las situaciones que forman parte de la crianza cotidiana: "Qué no, qué sí, que a qué hora duerme, que a qué hora no duerme, que cuánto come, que no come, que sí, que no... ¡Todo eso!".

"Es una sensación rara de tener que estar pidiendo permiso"

A medida que avanzaba con su reflexión, Fulop reconoció que esta nueva dinámica puede resultar difícil para quienes imaginaban la abuelidad de otra manera.

"Es una sensación rara de tener que estar pidiendo todo el tiempo permiso por algo que uno creía que era algo que estaba dado por sentado", sostuvo.

La artista también se refirió a la distancia que puede aparecer en el vínculo cuando los abuelos deben respetar decisiones que no dependen de ellos.

"Es fácil sentir que hay una distancia que duele aunque nadie lo dice en voz alta", expresó.

Sin embargo, su mensaje no se limitó a la tristeza o a la dificultad de adaptarse. Fulop también planteó la importancia de interpretar esas nuevas reglas desde otra perspectiva.

La reflexión de Catherine Fulop sobre el lugar de Oriana como mamá

En otro tramo del video, la actriz invitó a comprender que los límites establecidos por los padres no necesariamente representan un rechazo hacia los abuelos.

"Y también está interesante mirar esas nuevas reglas de otro modo: que no son un rechazo, es el maravilloso y simple hecho de que tu hija o tu hijo están ocupando por primera vez su lugar de ser papá o mamá", explicó.

A partir de esa idea, Fulop habló sobre el desafío de acompañar a Oriana y respetar la manera en la que ella busca construir su propia experiencia como madre.

"Ahí está la tarea difícil de sostener esas ganas de estar cerca más allá de que no sea a tu modo y de que sí va a haber un lugar para esta abuela aunque sea diferente que antes", agregó.

La reflexión pone el foco en el proceso de aceptar que la llegada de un bebé también transforma los roles dentro de la familia.

"Ya no eres mamá, eres abuela"

Hacia el final de su mensaje, Catherine Fulop se refirió a la necesidad de dejar atrás la imagen que tenía sobre cómo sería su experiencia como abuela.

"Ya no eres mamá, eres abuela", afirmó.

A partir de esa frase, planteó que el nuevo rol implica abandonar ciertas expectativas y darle espacio a una forma diferente de construir el vínculo con su nieta.

"El que nos damos cuenta de esto es empezar a despedirse de esa abuela que imaginamos que seríamos y darle paso a un nuevo vínculo, a unas nuevas reglas y a una nueva forma de amar, de amar sin medida", expresó.

La artista cerró el video visiblemente emocionada, con una reflexión sobre el amor y la necesidad de adaptarse a una etapa que no siempre coincide con las expectativas previas.

Una nueva etapa para Catherine Fulop y su familia

Con su mensaje, Catherine Fulop compartió una mirada personal sobre los cambios que atraviesa desde el nacimiento de Gia.

Su reflexión se centró en las emociones que aparecen al convertirse en abuela y en la importancia de respetar el lugar que Oriana Sabatini y Paulo Dybala ocupan como padres.

La artista invitó a pensar la abuelidad como un vínculo que también se construye con nuevas reglas, distancia y aprendizajes, sin que eso implique dejar de acompañar ni de amar.