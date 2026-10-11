Chechu Bonelli disparó contra Darío Cvitanich por la crianza de sus hijas y él la cruzó con todo: "Mejor echarle la culpa..."

A días de confirmarse el casamiento de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras, la relación entre el exfutbolista y Chechu Bonelli volvió a colocarse en el ojo de la tormenta. Esta vez, el foco del conflicto son las diferencias en la crianza compartida de las tres hijas que tienen en común: Lupe, Carmela y Amelia. La modelo manifestó su malestar por una situación vinculada con la escolaridad de las niñas. Frente a esto, el exfutbolista no tardó en reaccionar y salió al cruce en las redes sociales.

En "Valet Parking", el ciclo de streaming que conduce junto a Cachete Sierra, Chechu habló sobre las reglas de convivencia que intenta sostener en su casa y las dificultades que encuentra a la hora de ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones con el padre de sus hijas.

"Mientras cenamos, no pueden agarrar el celular. Ya es de público conocimiento que con su papá no tengo diálogo. Por eso tengo que tratar de hacerlo por mi cuenta", expresó la periodista deportiva, que mencionó los problemas de comunicación que atraviesa con Cvitanich.

Y expuso un tema en específico que la preocupa: "Hay cuestiones, no sé, mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá".

El descargo de Darío Cvitanich contra Chechu Bonelli. (Instagram/@daricvitaok).

"Me doy cuenta cuando veo el informe y veo las inasistencias. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada", sentenció Chechu Bonelli, en tono de indignación con la situación.

Las declaraciones de Bonelli no pasaron desapercibidas para Darío Cvitanich, quien decidió responder públicamente a través de sus historias de Instagram: "3 faltas por viaje, con aviso previo de 2 meses, 1 porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. 1 porque decidimos irnos un día de paseo", detalló.

El descargo de Darío Cvitanich contra Chechu Bonelli. (Instagram/@daricvitaok).

Cvitanich también defendió su desempeño como padre con un mensaje contundente: "Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre", aseguró el exdeportista.

Incluso, lanzó una pregunta en la que apuntó directamente al conflicto de comunicación que su expareja había remarcado anteriormente: "¿Será por cosas como estas que no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?", cerró, visiblemente enojado.