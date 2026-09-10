Costa reapareció tras su internación y contó detalles de su estado de salud: "Estoy..."

En los últimos días, trascendió que Costa había sido internada a raíz de una infección. Según explicó la propia artista, "una bacteria, neumococo, se fue a la sangre y se hizo una infección". Luego de permanecer en terapia intensiva, la panelista de "Gran Hermano" reapareció en redes y contó cómo atraviesa este delicado momento.

Este miércoles, Costa publicó un video en su cuenta de Instagram desde el Centro Medicus Azcuénaga, en Recoleta, donde permanece internada desde el viernes 4 de septiembre. Frente a la preocupación que generó la noticia, decidió hablarle directamente a sus seguidores y agradecerles por el acompañamiento.

En las imágenes, la actriz apareció en primer plano, con maquillaje y un look informal. Allí se tomó unos minutos para referirse a los mensajes que recibió durante estos días y destacó especialmente a quienes la acompañaron con buenos deseos y oraciones. "Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos lo que rezan por mí", expresó.

Sobre su evolución, Costa aseguró que el tratamiento indicado por los médicos comenzó a dar resultados. Después de haber atravesado una etapa de cuidados intensivos para seguir de cerca su cuadro, llevó tranquilidad al afirmar: "Ya estoy mucho mejor".

Costa reapareció en redes con un video. (Foto: Instagram/ @costaokis).

Con la recuperación en marcha, la panelista de "Cortá por Lozano" también dejó en claro que ya piensa en retomar sus actividades. La artista forma parte además de "Club del Moro", el ciclo de FM 100, y manifestó sus ganas de volver a la rutina: "Ya prontito voy a volver a trabajar".

Durante el mensaje, tampoco se olvidó de sus compañeros de trabajo, quienes siguieron con atención las novedades sobre su estado. En ese sentido, Costa les dedicó unas palabras por el acompañamiento recibido: "Gracias a mis compañeros de trabajo".

Finalmente, fiel a su estilo, cerró la grabación con humor y buscó llevar todavía más calma a quienes están pendientes de su salud: "Yo estoy bien. Medicadita, como Dios manda. Así que, un beso grande".

Costa en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @costaokis).

Qué le pasó a Costa y por qué terminó internada

La internación de Costa se produjo el viernes 4 de septiembre, luego de que terminara su jornada en FM 100 y decidiera buscar atención médica debido a los fuertes síntomas que presentaba. La situación derivó en distintos estudios y en su posterior ingreso al centro de salud.

Entre las primeras molestias, la artista destacó "un dolor de cabeza insoportable y una contractura del diablo". A partir de allí, los profesionales realizaron análisis de sangre, radiografías y tomografías para determinar el origen del cuadro y establecer cómo continuar con la atención.

Costa y Lizy Tagliani en "Cortá por Lozano". (Foto: Instagram/ @costaokis).

La situación requirió que permaneciera en terapia intensiva para tener un control más cercano de su evolución. Sin embargo, Costa explicó que la medicación comenzó a funcionar y que, por el momento, debe completar el tratamiento indicado por los médicos. "Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien, pero el tratamiento ya hizo efecto. Solo me queda terminarlo y ya está", sostuvo la panelista.

Por ahora, la artista no tiene una fecha confirmada para recibir el alta. Su intención, según explicó, es regresar a su casa cuando "termine el ciclo de antibióticos".