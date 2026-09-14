Costa recibió el alta tras una delicada internación: el mensaje que llevó tranquilidad

En los últimos días, trascendió que Costa había sido internada a raíz de una infección. Después de romper el silencio con un video en redes sociales, la actriz y comediante confirmó que recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa.

La panelista de "Gran Hermano" y "Cortá por Lozano" permaneció ocho días bajo atención médica luego de presentar un fuerte dolor de cabeza y una intensa contractura muscular al finalizar su jornada laboral en la radio. Tras realizarle diferentes estudios, los profesionales determinaron que debía quedarse en el centro de salud para seguir de cerca su evolución.

Durante la internación, Costa atravesó un momento delicado y pasó por terapia intensiva antes de continuar su recuperación en una habitación común. El diagnóstico estuvo relacionado con una infección causada por una bacteria neumococo que llegó al torrente sanguíneo y derivó en un cuadro de encefalitis hepática.

Este domingo Costa compartió un video desde su hogar y mostró que atraviesa esta nueva etapa con buen ánimo. "Ya en casita, feliz y agradecida", escribió junto a las imágenes, donde se la ve sonriente, saludando y enviando besos. Además, cumplió una promesa y se acercó hasta Santos Lugares para agradecerle a la Virgen de Lourdes.

Costa recibió el alta médica. (Foto: Instagram/ @costaokis).

"Vinimos a Lourdes a agradecer. Pidan que os será dado. Gracias por tantos buenos deseos, rezos y preocupaciones. Me han hecho sentir muy querida. Oh María Madre mía, oh consuelo del mortal, abrazadme y guiadme a la Patria Celestial", expresó en su publicación. Con el alta, Costa comienza ahora la recuperación en su casa, mientras espera poder retomar de a poco su rutina.