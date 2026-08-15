Coty Romero mostró los resultados de su cirugía de aumento de busto en un video: "Vinimos al mundo a mimarnos..."

La ex participante de "Gran Hermano", Coty Romero, compartió con sus seguidores los resultados de su cirugía de aumento mamario, que había adelantado hace tiempo y que se realizó hace una semana. En un extenso y sincero testimonio, la influencer contó el recorrido que la llevó a tomar esta decisión, desde la primera consulta médica hace dos años hasta el postoperatorio y su recuperación. A través de un video en Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, la correntina detalló los motivos que la impulsaron a operarse y respondió las dudas más frecuentes que le plantearon sus fans.

El proceso de decisión no fue inmediato. Coty explicó que, si bien su primera consulta con el cirujano fue hace dos años, en ese momento no se sentía completamente preparada debido a otros cambios importantes en su vida, como su mudanza a Buenos Aires.

Sin embargo, este año sintió que era el momento adecuado para dar el paso. "Me decidí cien por ciento y fue todo muy fácil, rápido y ágil. Y ahora las tengo y me encantan. Realmente siento que es una decisión de la que no me arrepiento", aseguró.

Resaltó que es una firme defensora de sentirse bien con una misma, ya sea a través de intervenciones estéticas o no, y alentó a quienes estén considerando una cirugía a hacerlo si es por un deseo personal y con el acompañamiento de profesionales capacitados.

Uno de los aspectos más destacados de su testimonio fue la elección de los implantes. La influencer buscó un resultado natural, por lo que optó por volúmenes moderados: 225 centímetros cúbicos en el lado izquierdo y 250 en el derecho. "Yo siempre tuve una lola más chiquita", explicó, y señaló que esta diferencia buscaba equilibrar su silueta de manera armónica.

También detalló que los implantes fueron colocados detrás de la fascia y no detrás del músculo, una decisión vinculada a su estilo de vida activo y a la búsqueda de un resultado estético que se adaptara a su cuerpo.

Además de los detalles técnicos, Coty contó cómo fue el postoperatorio. La operación duró menos de una hora y pudo regresar a su casa poco después. Durante la recuperación, utilizó un corpiño postoperatorio, aplicó hielo y realizó sesiones de kinesiología para drenajes linfáticos. Afirmó que el proceso fue más sencillo de lo que imaginaba y que, a pesar de los cuidados necesarios, ya retomó su vida cotidiana. "Son hermosas, muy naturales. Estoy muy feliz con los resultados", concluyó.

Más allá de la anécdota personal, el testimonio de Coty Romero abre una conversación sobre la toma de decisiones en torno al cuerpo y la importancia de la información y el acompañamiento profesional en cualquier procedimiento estético.

Su historia, contada con una mezcla de alegría y naturalidad, resuena en muchas personas que también han considerado o realizado cambios similares. Al final, su mensaje fue claro y contundente: el cuidado personal, siempre que sea una elección libre y responsable, es un acto de amor propio que no debería estar sujeto a prejuicios ni a la mirada ajena.