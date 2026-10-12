Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de su nieto contra Darío Giordano: "Estuvimos..."

En las últimas horas, la familia Yankelevich quedó en el centro de la escena mediática luego de que Valentín, el hijo de Romina Yan, denunciara públicamente a su papá, Darío Giordano, por presunta violencia física y psicológica. En medio de las repercusiones, Cris Morena se expresó en redes sociales.

La publicación llegó minutos después de las declaraciones de Gustavo Yankelevich en "Intrusos" (América TV), donde el productor habló sobre la situación que atravesaron sus nietos y cómo intervino para que pudieran vivir con él. Durante la entrevista, relató episodios en los que su nieto Franco habría sido golpeado por su padre y recordó el proceso judicial que culminó con la tenencia definitiva de sus nietos varones.

Cris Morena eligió su cuenta de Instagram para compartir una postal íntima junto al productor y sus tres nietos: Franco, Valentín y Azul, y otra en la que están los jóvenes solos. La imagen familiar estuvo acompañada por unas palabras que reflejaron su apoyo y la unión entre ellos en este delicado momento.

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió la creadora de "Chiquititas" junto a las fotografías. Con esas palabras, la mamá de Romina Yan expresó públicamente su cercanía con sus seres queridos en medio de la conmoción que atraviesa la familia.