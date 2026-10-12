Menú
Crónica en vivo

POR LA RED

Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de su nieto contra Darío Giordano: "Estuvimos..."

En medio de la repercusión por el testimonio de Valentín y las declaraciones de Gustavo Yankelevich, la productora se expresó en redes sociales. Enterate qué dijo, en la nota.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En las últimas horas, la familia Yankelevich quedó en el centro de la escena mediática luego de que Valentín, el hijo de Romina Yan, denunciara públicamente a su papá, Darío Giordano, por presunta violencia física y psicológica. En medio de las repercusiones, Cris Morena se expresó en redes sociales.

La publicación llegó minutos después de las declaraciones de Gustavo Yankelevich en "Intrusos" (América TV), donde el productor habló sobre la situación que atravesaron sus nietos y cómo intervino para que pudieran vivir con él. Durante la entrevista, relató episodios en los que su nieto Franco habría sido golpeado por su padre y recordó el proceso judicial que culminó con la tenencia definitiva de sus nietos varones.

Cris Morena eligió su cuenta de Instagram para compartir una postal íntima junto al productor y sus tres nietos: Franco, Valentín y Azul, y otra en la que están los jóvenes solos. La imagen familiar estuvo acompañada por unas palabras que reflejaron su apoyo y la unión entre ellos en este delicado momento.

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió la creadora de "Chiquititas" junto a las fotografías. Con esas palabras, la mamá de Romina Yan expresó públicamente su cercanía con sus seres queridos en medio de la conmoción que atraviesa la familia.

El posteo de Cris Morena. (Foto: Instagram).
El posteo de Cris Morena. (Foto: Instagram).
Esta nota habla de:
    1
    Nació el bebé de Jesica Cirio: el curioso nombre que eligió para su segundo hijo
    FARÁNDULA

    Nació el bebé de Jesica Cirio: el curioso nombre que eligió para su segundo hijo

    2
    Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado de violencia por su hijo
    FARÁNDULA

    Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado de violencia por su hijo

    3
    El hijo de Romina Yan, denunció que sufrió violencia de su padre tras la muerte de la actriz: "Era un infierno..."
    FARÁNDULA

    El hijo de Romina Yan, denunció que sufrió violencia de su padre tras la muerte de la actriz: "Era un infierno..."

    4
    Gustavo Yankelevich habló de su nieta Azul tras la fuerte denuncia de Valentín: "Ella también sufrió mucho..."
    POR LA RED

    Gustavo Yankelevich habló de su nieta Azul tras la fuerte denuncia de Valentín: "Ella también sufrió mucho..."

    5
    Por un test de alcoholemia: cómo conoció Lourdes Sánchez a su amante, el rugbier que rompió su pareja con el Chato Prada
    FARÁNDULA

    Por un test de alcoholemia: cómo conoció Lourdes Sánchez a su amante, el rugbier que rompió su pareja con el Chato Prada