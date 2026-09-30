Danelik, furiosa con Brian Sarmiento tras su separación: "Me rompió el corazón..."

Tras días de rumores de separación, se confirmó que Danelik Galazán separó de Brian Sarmiento. Pero la ex "GH" salió a responderle con furia a Brian después de que el exfutbolista hablara públicamente del final de la relación. La joven compartió en sus historias de Instagram una imagen con fotografías y recuerdos destrozados sobre el piso, acompañada de un texto que dejó en claro su malestar. Poco después, redobló la apuesta con otro mensaje dirigido a su expareja. La tensión entre ambos volvió a encenderse a una semana de conocerse la ruptura.

El descargo de Danelik llegó horas después de que Sarmiento diera su versión en el programa "Los Profesionales con Flor" por El Nueve. Allí, el también exparticipante del reality de Telefe contó que la separación fue una decisión tomada por los dos, motivada por diferencias en los proyectos de vida. "Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado", explicó, en referencia a su presente enfocado en el entrenamiento para la pelea que disputará en Párense de Manos.

En esa misma entrevista, Sarmiento descartó que la diferencia de trece años entre ambos pesara en la ruptura y apuntó contra la forma en que suele ser señalado cada vez que termina una relación. "Siempre se me pega a mí. Siempre el infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian", disparó, sobre esos cuestionamientos que recibe en redes sociales.

La publicación de Danelik no se quedó solo con la imagen de las fotos rotas. En su cuenta de X, la joven sumó un mensaje directo: "De verdad no puedo creer lo que tengo que estar escuchando, cuando pedís respeto, empatía. Si buscaba hacerme doler, lo está logrando". La frase, publicada horas después de conocerse las declaraciones del exfutbolista, funcionó como una respuesta explícita a los dichos de Sarmiento en televisión.

Horas antes de ese posteo, la influencer ya había dejado un mensaje más extenso en la misma red social, en el que explicó su decisión de mantenerse alejada de los medios mientras procesa la ruptura. "Yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa", escribió. Y agregó: "Todo es muy reciente y obvio me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien y me sienta digna que me vean".

En ese mismo texto, la influencer pidió que no insistieran con pedidos de notas o entrevistas y remarcó el malestar que le genera no poder cumplir con esos compromisos.

"Este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo porfi no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades", explicó, antes de cerrar con un tono más conciliador: "Pero en otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida. Gracias".

La ruptura entre Danelik y Sarmiento se conoció apenas una semana antes, en medio de versiones sobre una posible infidelidad que la propia joven se encargó de desmentir en su momento. "Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión", había escrito entonces en sus historias de Instagram, donde también explicó que la noticia se conoció después de que ella dejara de seguir a Sarmiento en redes sociales. "Se ‘destapó' todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir bloquea, borra cualquier rastro para estar bien", había agregado en aquel momento.

Sarmiento, por su parte, también se refirió durante la entrevista a la situación con sus hijas, luego de que circularan versiones sobre una deuda por cuota alimentaria. El exfutbolista aseguró que la cuestión ya está resuelta con ambas madres y remarcó su malestar frente a los cuestionamientos recibidos en redes: "Todos los haters que ponen ‘pagá la cuota a tu hija', cierren un poquito la boca".

El cruce entre Danelik y Sarmiento expone una vez más la dificultad de gestionar una ruptura cuando la relación fue pública. Mientras él elige hablar en televisión y mostrarse enfocado en su pelea, ella pide respeto y reclama empatía, con la herida todavía abierta. La diferencia de trece años, los proyectos de vida distintos y el escrutinio constante en redes son el telón de fondo de un vínculo que terminó mal y que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos.