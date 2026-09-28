Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y se refirió a los rumores de infidelidad: "Hace una semana..."

En las últimas horas surgieron rumores de separación entre Brian Sarmiento y Danelik. Después de varias especulaciones, la influencer rompió el silencio y confirmó que su historia con el exfutbolista llegó a su fin. Además, aclaró cuál fue el verdadero motivo detrás de la ruptura.

El rumor comenzó a tomar fuerza luego de que el periodista Matías González informara en sus redes sociales que la pareja, que se conoció en "Gran Hermano: Generación Dorada", había terminado. En ese contexto, también surgió una versión que señalaba una presunta infidelidad de Sarmiento. A esto se sumó que Danelik dejó de seguir al exjugador en Instagram.

Ante la repercusión, este domingo la ex "hermanita" recurrió a sus historias para confirmar la separación y desmentir que hubiera existido un engaño. "Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión", aclaró.

Danelik también contó qué había ocurrido con las redes sociales de ambos y por qué ese gesto alimentó las versiones de una crisis. "Se ‘destapó' todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien", explicó.

El posteo de Danelik en redes.

Además, dejó en claro que no tiene intención de extenderse sobre el final de la relación. "Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB", sentenció.

Minutos después, la tiktoker publicó un video bailando al ritmo de la nueva canción de La Joaqui junto a Wanda Nara y escribió: "No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera".

La publicación de Brian Sarmiento tras la separación de Danelik.

Mientras tanto, Brian Sarmiento eligió mantener el silencio sobre la ruptura. Sin embargo, realizó un particular posteo en sus redes, donde compartió una fotografía acompañada por una reflexión: "Cuidarme es mi prioridad ante todo, hacerme respetar y amarme".

La pareja se había conocido a fines de febrero dentro de "Gran Hermano" y, tras varios besos frente a las cámaras, continuó su vínculo fuera de la casa. En junio, luego del reencuentro tras la segunda salida de Brian del programa, ambos comenzaron a convivir y compartieron detalles de su nueva etapa en redes.