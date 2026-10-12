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Daniel Osvaldo sorprendió con una foto desde el hospital en medio de su recuperación: la imagen

El exfutbolista permanece internado tras atravesar una grave infección que puso en riesgo su vida. En plena recuperación, mostró cómo se encuentra y compartió un momento especial. ¡Mirá la imagen, en la nota!

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Daniel Osvaldo lleva más de tres semanas internado luego de atravesar un delicado cuadro de salud que afectó su sistema respiratorio y llegó a poner en riesgo su vida. Según contó el propio exfutbolista, todo habría comenzado con una caries que no recibió tratamiento a tiempo y desencadenó una infección que alcanzó sus pulmones. En las últimas horas, la expareja de Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía desde la clínica en la que permanece bajo atención médica.

En la imagen que publicó en sus redes sociales, el músico aparece recostado en una cama del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande. A pesar de los dispositivos médicos conectados a su cuerpo, se lo ve sonriente junto a su padre, Raúl, quien lo acompaña durante este proceso. Para describir el momento, el ex Boca Juniors eligió una breve frase en inglés: "Daddy Romano".

Daniel Osvaldo había explicado en una entrevista que una infección originada en una pieza dental terminó afectando principalmente su pulmón derecho. La gravedad del cuadro hizo que necesitara cuidados intensivos, aunque luego fue trasladado a terapia intermedia, donde continúa con controles médicos. Durante la internación, los profesionales le extrajeron la muela afectada y, según relató, a partir de ese procedimiento comenzó a evolucionar favorablemente.

Mientras los médicos siguen de cerca su recuperación y realizan estudios para evaluar su estado, Osvaldo también volvió a mostrarse activo en las redes sociales. El exjugador espera completar los controles necesarios antes de recibir el alta, en tanto su evolución genera expectativa entre sus seguidores y seres queridos.

Daniel Osvaldo en la clínica. (Foto: Instagram).
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