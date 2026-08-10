Denisse González recibió el alta médica y compartió un emotivo mensaje: "La lucha recién empieza..."

Después de varios días de preocupación, Denisse González anunció una feliz noticia. Tras permanecer casi una semana internada, la ex participante de "Gran Hermano" recibió el alta médica y podrá continuar su tratamiento desde su casa. Sin embargo, todavía deberá realizarse controles para conocer el origen del cuadro que atravesó.

La novia de Bautista Mascia había ingresado a una clínica luego de un chequeo de rutina que detectó un nivel muy bajo de plaquetas en sangre. En uno de los primeros estudios, los médicos determinaron que había llegado a tener apenas tres mil. Por este motivo, quedó bajo observación y comenzó un tratamiento para estabilizar su estado.

Durante la internación, Denisse utilizó sus redes sociales para contar cómo evolucionaba. Incluso, días atrás había revelado que sus valores volvieron a descender y que los especialistas tuvieron que ajustar el tratamiento. Finalmente, este lunes llegó el alivio que tanto esperaba.

"¡Me voy a casa! Después de tantos días, por fin puedo decirlo. Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza", expresó en su cuenta de Instagram.

El posteo de Denisse González. (Foto. Instagram/ @denisse_belen_gonzalez).

El regreso al hogar no significa el final del proceso. La ex "Gran Hermano" deberá continuar bajo seguimiento médico y regresar con frecuencia a la clínica. "Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios", explicó.

Aun así, celebró poder recuperar algunas pequeñas rutinas que extrañaba: "Pero hoy me dejan volver a casa. Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez".

Junto a un video con distintos momentos de su estadía en la clínica, González también tuvo un especial reconocimiento para sus seres queridos. "Mi imperio romano es recordar que, mientras estaba internada, mi mamá, mi papá, mi novio y mis amigas, dejaron todo de lado para quedarse conmigo y repetirme que todo iba a estar bien", destacó. El posteo se llenó de mensajes de cariño y acompañamiento mientras comienza una nueva etapa de su recuperación.