Dillom filtró el desopilante reclamo de Lali Espósito en la previa del show en River: "Estaría bueno que..."

Además de Miranda, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, Dillom fue otro de los invitados de Lali Espósito en su tercer show en el estadio de River Plate. Grandes amigos los dos; el cantante no le falló en ninguna de las ocho presentaciones que realizó en dos años consecutivos. A horas del que sería su último recital, dado que se tomaría un descanso de la música, el músico filtró el desopilante reclamo que le hizo la artista antes de que se subieran al escenario juntos.

Tanto en Vélez como en River, Lali y Dillom cantaron en vivo "33", una de las canciones más populares de "No vayas a atender cuando el demonio llama" y uno de los momentos más esperados por los fanáticos de ambos.

En historias de Instagram, el autor de "La nueva violencia" subió el audio que le envió Lali en chat privado de WhatsApp. "Che, amigo, lo que sí estoy pensando, estaría bueno, pero solo si podés porque sé que puede ser complicado, que te sepas la letra, la conch... de tu madre", dice el divertido reproche de la intérprete de "Fanático".

El desopilante reclamo de Lali Espósito a Dillom. (Instagram/@rip.dillom).

Fiel al sentido del humor que ambos comparten, Dillom respondió al reclamo en el mismo tono cómico y lleno de complicidad: "Después de tantas inolvidables noches juntos, ¡lo logré, amiga!".

Con esta frase, el cantante dio a entender que repasó la letra para cumplir con el pedido de su amiga y no fallarle en esa fecha que quedará guardada para siempre en su corazón. "Te quiero y admiro mucho. Gracias por dejarme ser parte", finalizó el posteo.