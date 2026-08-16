El abrazo entre Sofi Martínez y Diego Leuco que despertó nostalgia en las redes: "¡Vuelvan!"

A casi tres años del final de su relación, Sofi Martínez y Diego Leuco volvieron a coincidir públicamente y protagonizaron un afectuoso encuentro que se viralizó en redes sociales. Los periodistas participaron de un evento deportivo en Vicente López y se mostraron cómplices: se abrazaron, intercambiaron risas y conversaron de forma extendida.

El reencuentro ocurrió el viernes 14 de agosto durante la inauguración de una nueva sede de Clutch, el proyecto de Grego Rossello y Duki vinculado al básquet y la cultura urbana. La apertura reunió a distintas figuras y contó con un partido de exhibición del que también formó parte Facundo Campazzo.

Sofi Martínez y Diego Leuco quedaron en equipos contrarios y volvieron a compartir un mismo espacio después de ponerle punto final a su noviazgo de casi dos años con convivencia incluida.

En uno de los videos que circularon en redes sociales, la expareja se disputa la pelota de baloncesto tras un rebote, mientras que en otro de los clips se funde en un cálido abrazo.

No obstante, el momento que más repercusión generó se produjo fuera de la cancha. Una espectadora registró a Martínez y Leuco teniendo una conversación amena apartada del resto de los invitados. Lejos de cualquier incomodidad, en las imágenes se los observa relajados, sonrientes y distendidos durante todo el intercambio.

"Personalmente el video de Sofi Martínez y Diego Leuco me hizo pelota", opinó una usuaria en X (antes Twitter). "¡Vuelvan!", exclamó otra internauta en dicha red social, en alusión a una reconciliación de la expareja.