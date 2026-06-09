El ataque de furia de Antonela Roccuzzo por los rumores de cambios estéticos de Leo Messi: "No pegaste una..."

Antonela Roccuzzo rompió su perfil bajo y explotó contra una especialista en armonización facial que difundió un video con supuestos retoques estéticos de Lionel Messi, quien recientemente homenajeó al Indio Solari. La mujer le atribuyó al capitán de la Selección una rinoplastia, relleno de mentón, Botox, carillas y hasta una cirugía en las orejas. La respuesta de la empresaria no se hizo espera.

El quilombo estalló donde menos lo esperaban. Celeste Nardanone, una médica especialista que se presenta como experta en armonización facial, subió un video a sus redes sociales. Allí se tomó el trabajo de analizar la cara de Lionel Messi con una lupa virtual. Su premisa inicial buscaba tirar abajo un prejuicio: "¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara", escribió.

El video mostraba fotos del 10 a lo largo de los años. Nardanone pidió prestar atención a detalles puntuales. "Sus ojitos encapotados, el tamaño de su nariz, la posición y tamaño de sus orejas y la posición de su mentón bastante retraído, inclusive en esta foto que se le ve la papada", señaló. Después vino la lista. Según su análisis, Messi se realizó una rinoplastia, relleno de mentón con ácido hialurónico, Botox ocasional, carillas y prótesis dentales, relleno de pómulos, una corrección de orejas y una blefaroplastia para abrir la mirada.

La mujer fundamentó cada punto con comparaciones visuales. "Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una. El cambio más llamativo y que más poderoso fue el cambio de su mentón, hay un claro ejemplo de un relleno en el mentón con ácido hialurónico", afirmó. Sobre la mirada agregó: "Miren lo que es esa frente, el entrecejo despejado y los ojitos bien abiertos...". Respecto a las orejas, sostuvo que Messi "se las pegó un poquito más al cráneo".

El video se volvió viral en cuestión de horas. Acumuló miles de likes y cientos de comentarios. Entre todos ellos apareció uno que nadie esperaba: el de Antonela Roccuzzo. La empresaria, famosa por mantenerse alejada de este tipo de polémicas, decidió salir con los tapos puestos. "¡No pegaste una!", escribió en letras mayúsculas. Y completó con un dato clave: "Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign".

Con esa frase corta pero contundente, Antonela desmintió de raíz cada uno de los procedimientos que la especialista le atribuyó a su marido. El Invisalign, para quien no lo sepa, es un sistema de ortodoncia invisible. Usa alineadores transparentes y removibles para corregir la posición de los dientes. Nada que ver con una cirugía. Una alternativa estética a los brackets tradicionales, pero sin intervención quirúrgica.

La respuesta de Antonela no tardó en replicarse. Los fanáticos de Messi saltaron en su defensa y el comentario se llenó de apoyos. Pero Nardanone no se achicó. La médica contestó con un tono cordial pero firme. "Gracias por comentar mi video... lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos... lo entiendo, me pasa a diario en consultorio... Cariños y mi admiración completa, siempre", escribió.

El mensaje de la especialista acumuló 340 "me gusta". En su respuesta, Nardanone evitó la confrontación directa y se paró desde la legitimidad de su trabajo. Según su relato, el análisis no buscaba exponer a Messi, sino mostrarle a la gente que ese tipo de tratamientos existe y que pueden mejorar la calidad de vida de quienes los eligen. Dicho de otro modo: no acusaba, informaba.