El cariñoso saludo de Georgina Barbarossa a Moria Casán por su cumpleaños: "Qué lindo ahora sí poder..."

Este domingo 16 de agosto es el cumpleaños número 80 de Moria Casán, ícono de la cultura popular argentina. Las ocho décadas de la One llegan en su mejor momento personal y profesional en medio del estreno de su serie biográfica en la plataforma Netflix. Fueron muchos los famosos que saludaron afectuosamente a Moria, entre ellos Georgina Barbarossa, quien le dedicó un emotivo posteo en redes sociales.

Moria y Georgina tienen una historia de larga data: supieron ser grandes amigas, se pelearon a muerte y estuvieron 26 años distanciadas hasta que al fin se reconciliaron. El primer acercamiento ocurrió en mayo de 2026 durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro, cuyo sello formal fue el 21 de mayo de 2026 con un histórico dúplex en vivo entre sus programas de televisión en El Trece y Telefe.

En historias de Instagram, la conductora de "A la Barbarossa" compartió un collage de fotos junto a la presentadora de "La Mañana de Moria". Las imágenes elegidas fueron una de la juventud y una más actual y simbólica, ya que es del evento de Aptra donde tuvieron el reencuentro inicial.

El saludo de Georgina Barbarossa a Moria Casán. (Instagram/@geobarbarossa).

"¡Feliz cumple, @moria_laone! Qué lindo ahora sí poder celebrar juntas en este año tan importante por la inmortalidad", escribió Georgina en el posteo en el que arrobó a Moria.

Además, Barbarossa elogió a la serie sobre la vida de Moria y les recomendó a sus seguidores que no se pierdan la producción protagonizada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. "Espectacular la serie, por favor véanla", expresó.

"Feliz, feliz, en tu día y a celebrar como vos sabés hacer", cerró la publicación Georgina Barborossa que le dedicó a Moria Casán.