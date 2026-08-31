El contundente mensaje de Sofi Martínez para Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Atravesaste..."

Tras conocerse la carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, miles de hinchas y figuras recurrieron a las redes para expresar su emoción. Además del de Antonela Roccuzzo, entre los mensajes que más llamaron la atención apareció el de la periodista Sofi Martínez.

La expareja de Diego Leuco utilizó sus historias de Instagram para compartir el posteo del capitán. Allí, destacó el impacto que tuvo el futbolista en varias generaciones y remarcó que su legado excede ampliamente los títulos conseguidos con la camiseta celeste y blanca.

"Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos", escribió Sofi sobre las emociones que Messi despertó durante sus años con la Selección. Luego, completó su mensaje con una breve despedida: "Gracias, capitán".

La reacción de Martínez se produjo este lunes por la tarde, pocas horas después de que el rosarino hiciera pública su decisión. Su publicación se sumó a una catarata de mensajes de cariño que aparecieron en las redes desde que se conoció la noticia.