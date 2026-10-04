El descargo de Fito Páez tras frenar su show por el maltrato de la seguridad al público: "Exploté y no me arrepiento..."

Fito Páez protagonizó un tenso momento en su show en Mar del Plata, con el que comenzó la gira "Sale el sol" por Argentina. El artista rosarino frenó el concierto, visiblemente enojado, por la actitud de la seguridad del lugar con el público. Horas más tarde, el cantante se refirió a lo ocurrido en la noche del sábado y defendió su reacción contra los trabajadores.

"Por favor, la represión que se la metan en el or***. Las cosas en su lugar, carajo. Me tienen los hue*** llenos, man, con tanto odio, con tanta cara de or*** y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó, no existe más", había expresado Fito, quien llegó a arrojar al aire el micrófono que tenía en la mano de la bronca que tenía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Fito Páez publicó un carrete de fotos del recital en la ciudad del partido de la Costa Atlántica. Lejos de ignorar lo sucedido, el rosarino arrancó el posteo con una tajante definición: "¡Noche picante en Mar del Plata!".

Y paso a explicar: "A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea, darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada, pero sí vi en vivo y en directo cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso".

"Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo", remarcó, en clara alusión a la dictadura cívico-militar y a los tiempos convulsos que corren en el presente.

En ese sentido, el cantante hizo un llamado a la reflexión sobre el aumento de la violencia: "Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto impone su voluntad sobre los demás".

Respecto a la actitud que tuvo contra los efectivos de seguridad, Fito Páez justificó: "Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre". "Tu libertad es muy importante para la mía", remarcó el músico, quien comentó que, salvo ese episodio, el show continuó con normalidad.

"¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias, Mar del Plata!", cerró la publicación.

