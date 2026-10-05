El descargo de Yanina Latorre por los posteos de su mamá y hermana revendiendo entradas para el partido de la Selección Argentina: "Es una vergüenza familiar absoluta"

Yanina Latorre quedó en el ojo de la tormenta por una situación que se viralizó y que tuvo como protagonistas a su mamá y a su hermana, por la reventa de entradas para la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi frente a Benín.

En esa línea, la conductora aseguró que se enteró de la situación a través de las redes sociales y remarcó que no tenía conocimiento de lo ocurrido. "Hace dos días que me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver", expresó.

Latorre explicó que su hermana habría utilizado la cuenta de Instagram de Dora Caamaño para ofrecer las entradas. "Mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro", afirmó, la conductora, quien se mostraba visiblemente molesta.

Además, sostuvo que no piensa justificar a su hermana y que deberá hacerse responsable de sus actos. También manifestó su preocupación por la exposición de su madre, de 86 años.

Por último, Yanina reafirmó su postura contra la reventa: "Yo soy la misma persona que piensa que reventar entradas para un partido, ya sea de Messi, de la Selección, del Mundial, es ilegal. Estoy absolutamente en contra".