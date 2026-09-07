El difícil momento del Turco Naim por la muerte de su padre: "Te siento cerca..."

Atravesar la muerte de un ser querido implica aprender a convivir con una ausencia que cambia la vida cotidiana.

Cuando se trata de un padre, ese proceso puede resultar todavía más profundo: los recuerdos, las enseñanzas y las pequeñas costumbres compartidas adquieren un nuevo significado con el paso del tiempo.

En ese contexto, El Turco Naim recordó a su papá al cumplirse un mes de su fallecimiento y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El humorista publicó una fotografía de su padre frente al mar y expresó cómo vive su ausencia, pero también la sensación de seguir acompañado por él.

El emotivo mensaje del Turco Naim para su papá

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una postal de su padre en un paisaje costero y acompañó la imagen con unas sentidas palabras.

"Parece mentira que haya pasado un mes. Te siento cerca, papi. Cada momento me estás guiando", escribió Naim.

La publicación rápidamente recibió cientos de reacciones y numerosos mensajes de sus seguidores, quienes acompañaron al humorista en este momento personal.

En su reflexión, además, contó cómo mantiene presente a su padre a pesar de la ausencia física y destacó el rol que tuvo en su vida.

"Creo que te fuiste para estar directamente cuidándome. Siempre tuviste la palabra justa. Aun hoy cuando no estás, te pienso", expresó.

Una fotografía frente al mar

La imagen elegida por Naim muestra a su padre frente al mar, con anteojos de sol y un abrigo oscuro, en medio de un paisaje de acantilados.

La elección de esa fotografía le dio un tono todavía más íntimo a la publicación. El recuerdo se alejó del perfil habitual que el humorista suele mostrar en sus redes y permitió conocer una faceta mucho más personal.

A través de esa imagen, el actor encontró una manera de mantener vivo el recuerdo de su papá y compartir con sus seguidores la importancia que tuvo en su vida.

El Turco Naim y una nueva etapa de su vida

El recuerdo de su padre aparece en un año en el que Naim también atravesó importantes cambios personales. En las últimas semanas, el humorista habló públicamente sobre distintos aspectos de su vida y contó cómo enfrenta su nueva realidad después de su separación de Emilia Attias.

La ruptura ocurrió en mayo de 2024, después de casi dos décadas de relación. La pareja tiene una hija en común, Gina, y desde entonces el actor debió adaptarse a una dinámica diferente.

Durante su participación en "PH, Podemos Hablar", el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, Naim habló con humor sobre lo que significó volver a la soltería después de tantos años en pareja.

"Es lindo estar en pareja... Cuando uno está casado magnifica la soltería. Decís, esa gente vive en Mónaco. Y después te das cuenta de que, cuando te quedás solo, ya no es Mónaco, es Berazategui", bromeó.

Su confesión sobre la vida después de la separación

Más allá del humor, el actor reconoció que los primeros meses sin su pareja también representaron un desafío para cuestiones tan simples como elegir qué ponerse.

"Yo no sabía ni vestirme. Me vestía y decía, ¿estará bien como estoy vestido? Preguntaba y no había nadie a quien preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba", admitió.

Naim incluso definió su comportamiento durante el matrimonio como "demasiado dependiente" y explicó que con el tiempo pudo construir nuevas rutinas y recuperar seguridad en su vida cotidiana.

"Ahora estoy bien, tranquilísimo, bien encaminado. Tengo mis rutinas, que eso es lindo, te agarrás con tus rutinas, te levantás a la mañanita, soy papá soltero", contó.

El recuerdo de su relación con Emilia Attias

No fue la primera vez que el humorista habló públicamente sobre su historia personal. En julio, durante una entrevista con José María Listorti en "Blender at Night", recordó algunas situaciones incómodas que vivió durante su relación con Attias.

Naim contó que en distintas oportunidades recibió comentarios relacionados con la diferencia de atractivo físico entre ambos y que algunas personas llegaron a cuestionar su vínculo.

"El otro día me lo dijo un tipo, estoy contento de que te separaste. Le digo, ¿porque me ves mejor? No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda", relató.

También recordó algunos episodios que atravesó en fiestas y eventos debido a la exposición que generaba su relación con la actriz.

"Siempre había algún borracho tonto que se acercaba, se quería propasar y bueno, alguno se habrá ido con un par de cachetazos", contó entre risas, aunque reconoció que no siempre resultaba sencillo manejar esas situaciones.

Un período marcado por los cambios

El mensaje dedicado a su padre llegó pocos días después de esas declaraciones sobre su vida sentimental y mostró otra dimensión del momento que atraviesa el humorista.

Mientras reconstruye su rutina después de la separación y continúa con su rol de padre de Gina, Naim también enfrenta el duelo por la pérdida de su papá.

A un mes de su fallecimiento, eligió recordarlo desde el afecto y desde la sensación de que su presencia todavía lo acompaña. "Te siento cerca, papi", escribió, en una frase que resume el vínculo que busca conservar más allá de la ausencia física.