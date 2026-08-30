El emotivo mensaje de Lali Espósito a su hermana Anita por su cumpleaños: "Siempre a tu lado..."

Lali Espósito se encuentra en medio de su despedida de soltera en Brasil junto a sus amigas Mery del Cerro, Cande Vetrano y Justina Bustos, de cara a la gran boda con Pedro Rosemblat. Pero no eso no le impidió a la artista, que va por su tercer show en el estadio de River Plate, estar presente en los momentos más importantes para su familia. A la distancia, desde Río de Janeiro, la cantante le dedicó un emotivo posteo a su hermana Anita por su cumpleaños número 40.

La autora de "1Amor" tiene dos hermanos. Por un lado, está Patricio, jugador de futsal, quien le lleva tan solo un año y tiene el mérito de haberla bautizado con el apodo artístico "Lali" desde niños, ya que su nombre real es Mariana. Y del otro lado, está Ana Laura, su hermana mayor y conductora en "Patria y familia" (Luzu TV). Con ambos tiene un excelente vínculo, aunque de los dos es Anita la que tiene un perfil público y de mayor exposición.

A través de historias de Instagram, Lali homenajeó a Anita Espósito con una foto en la que aparece abrazándola, postal que acompañó con un mensaje especial para celebrar sus cuatro décadas. "Felices 40 Anita, cuanta vida mi negra", comenzó diciendo en la publicación.

El saludo de Lali a Anita Espósito por su cumpleaños número 40. (Instagram/@lali).

Además del saludo, Lali Espósito aprovechó la fecha para destacar el lugar que ocupa su hermana mayor en su vida: "Mi orgullo, mi corazón entero. Siempre a tu lado. Sos increíble. A celebrar".

Anita Espósito replicó el posteo en historias de su cuenta de Instagram. "Siempre juntas", destacó la conductora en Luzu TV, quien recibió los 40 con una fiesta rodeada de sus seres queridos y compañeros de trabajo.