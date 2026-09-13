El emotivo mensaje de Thiago Medina a Daniela Celis a un año del grave accidente en moto: "Te pusiste la mochila al hombro..."

Se cumplió un año del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida a Thiago Medina. En esta fecha tan significativa, tanto él como Daniela Celis reflexionaron sobre aquel episodio en sus redes sociales. El ex "Gran Hermano" le dedicó un emotivo mensaje a la madre de sus hijas, donde le agradeció el apoyo incondicional en esas semanas llenas de angustia e incertidumbre.

El exhermanito se mostró agradecido por "la nueva oportunidad" que le dio la vida para ver crecer a sus gemelas, Aimé y Laia. El joven oriundo de González Catán atribuyó ese milagro a su creencia en Dios y a quienes oraron por él.

En otro posteo, Thiago Medina le dedicó unas sentidas palabras a Daniela Celis. "Y también quiero agradecerte a vos, Dani, que estuviste en todo momento apoyándome, especialmente en esta situación. Sabés que te quiero muchísimo y que, pase lo que pase, siempre vamos a ser familia", destacó.

El emotivo mensaje de Thiago Medina a Daniela Celis. (Foto: Instagram).

"Quiero agradecerte también por haberte puesto la mochila al hombro durante ese mes y haber cargado con tantas cosas. Sé que no fue fácil para vos, y valoro muchísimo todo lo que hiciste", resaltó Thiago, a corazón abierto.

Por último, hizo énfasis en lo que los une a pesar de estar separados: "Dentro de todo lo malo, algo lindo salió de todo esto: hoy estoy acá, y podemos seguir juntos viendo crecer a nuestras hijas y acompañándolas en cada etapa de sus vidas. "Te quiero muchísimo, hoy y siempre. Gracias por todo, Dani", cerró Thiago Medina su dedicatoria a Daniela Celis.