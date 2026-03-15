El festejo íntimo de Antonela Roccuzzo por sus 38 años: look minimalista, decoración romántica y una torta con Messi como gran protagonista

Mientras Lionel Messi se prepara para el Mundial 2026, luego de aparecer en un evento con Donald Trump y generar una fuerte polémica, su familia festejó el cumpleaños de Antonela Roccuzzo a puro lujo. Tras un San Valentín muy especial, en el que recibió increíbles regalos de parte de Leo, se conocieron detalles y se filtraron fotos y videos del increíble festejo de sus 38 años. La rosarina cumplió el jueves 26 de febrero pero recién ahora decidió compartir las imágenes más importantes de esa noche mágica en Miami.

Antonela abrió su álbum de Instagram con el look elegido para la ocasión, que se robó todos los halagos. Se trata de un conjunto luminoso y minimalista que refleja su estilo personal: un top blanco de escote halter y un pantalón denim tiro alto en tono claro. Una propuesta simple y veraniega que encaja con el clima de Miami y con el tono relajado del evento. En la imagen, la esposa del capitán de la selección argentina posa sonriente frente a una gran torta de crema decorada con flores y velas doradas.

La mesa de cumpleaños para Anto Rocuzzo.

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue la entrada de su residencia, ambientada con arreglos florales en tonos blanco, amarillo y rosa pastel. Y entre toda esa belleza, un cuadro gigante con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, se llevó todas las miradas. Los pequeños posan sonrientes con trajes formales, un recuerdo que Antonela no dudó en enmarcar y colocar en el sitio principal de su casa. El detalle familiar le puso el toque más tierno a la velada.

La increíble torta de cumpleaños de Anto Roccuzzo, con Leo Messi como protagonista

La mesa que preparó para los invitados también sigue la estética romántica de la celebración, con las flores como absolutas protagonistas. Un mantel combinado con rayas verdes y rosas, individuales de tela con puntas redondeadas, platos verde pastel, servilletas rosadas con tulipanes tejidos y cubiertos dorados completan este espacio para degustar platos exquisitos. En el centro, pequeñas macetas blancas con rosas y flores silvestres refuerzan la estética fresca y natural del festejo.

El menú no se quedó atrás y también reflejó el gusto refinado de la cumpleañera. Entre las opciones que se pudieron ver en las fotos compartidas estuvieron el avocado toast, ceviche tropical, mango sushi roll y burrata salad. Una combinación de sabores frescos y veraniegos perfectos para una noche de celebración en Miami junto a sus seres queridos.

El menú del cumpleaños de Anto Roccuzzo.

Con este cumpleaños número 38, Antonela Roccuzzo demostró una vez más que la sencillez y el buen gusto pueden ir de la mano. Mientras su marido se enfoca en los próximos desafíos con la selección y maneja las polémicas extrafutbolísticas, ella disfruta de la familia, las amigas y los pequeños grandes placeres de la vida. La fiesta quedó en la memoria de sus invitados y también en el corazón de sus millones de seguidores, que no pararon de dejar corazones en cada postal.