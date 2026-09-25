El fuerte mensaje de Donato de Santis a Maru Botana, su reemplazo en "MasterChef Celebrity": "Saber que sos vos..."

"MasterChef Celebrity" calienta sus hornallas porque el lunes 28 de septiembre a las 22.15 debutará por la pantalla de Telefe. Bajo la conducción de Wanda Nara, la nueva edición del reality culinario presentará cambios en el jurado luego de varias temporadas consecutivas con los mismos chefs. Maru Botana reemplazará a Donato de Santis, quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

Junto a una foto de una portada vintage para la tapa de una revista, Donato le escribió unas sentidas palabras a su colega. "Maru querida... ¿Te acordarás de esta tapa en el 2001? Creo que vos y Mica estaban embarazadas al mismo tiempo", comenzó diciendo en el posteo que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Y continuó: "Pasaron 25 años de esta foto. Un cuarto de siglo. Tantas cocinas, programas, encuentros, amigos, historias, risas, hijos coetáneos y una amistad que empezó cuando yo recién llegaba a la Argentina y que sigue intacta hasta hoy".

En la publicación, Donato de Santis se refirió al hecho de que Maru Botana lo reemplazará en "MasterChef Celebrity" a partir de ahora, después de que él decidiera dar un paso al costado. "Por eso, saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente. Me hace muy feliz y me da una enorme alegría que vos tomes la posta, amiga, colega, después de tantos años compartiendo esta profesión que queremos tanto", expresó el tano, quien le adelantó con qué se iba a topar en el reality de cocina.

La dedicatoria de Donato de Santis a Maru Botana a días del estreno de "MasterChef Celebrity". (Instagram/@donatodesantis).

"Vas a encontrar un lugar que para mí fue mucho más que un programa. Fueron años intensos, divertidos, emocionantes, y me llevo recuerdos y personas que ya son parte de mi vida", destacó De Santis.

En ese sentido, le hizo un pedido especial a Maru Botana: "Cuidame mucho a Damián (Betular) y a Germán (Martitegui). Después de tantas temporadas juntos, son familia. Nos conocemos de memoria, nos hemos reído, hemos pasado larguísimas horas juntos, hemos discutido, nos hemos emocionado hasta las lágrimas acompañándonos muchísimo. Los voy a extrañar más de lo que ellos creen".

"Wanda; la voy a extrañar también, su energía, sus ocurrencias, su manera única de conducir y todos esos momentos que compartimos", señaló el chef sobre la conductora de "MasterChef Celebrity". "Y pásalo bien con los participantes, que llegan a esa cocina con una ilusión enorme y terminan siendo el corazón de todo. Vas a estar rodeada de una mega producción y de productores de todo un canal que siempre nos cuidó y nos cuida", agregó.

Retirado del jurado, Donato aseguró que seguirá el programa desde otro lugar: "Los voy a mirar desde la pantalla, junto al resto de Argentina, que siempre fue fiel al formato y con ganas de entretenerse aprendiendo". "Y vos tenés mucho para enseñar. Eso... cuida ese público que tanto ama lo que sucede en MasterChef", añadió.

"Estoy seguro de que vas a disfrutarlo, a quererlos, a hacerlos reír y, sobre todo, a ponerle esa energía tan tuya. Después de tanto tiempo de amistad, qué vueltas lindas nos da la vida... Te quiero, Maru. Disfrutalo mucho y hacé de las tuyas", cerró Donato de Santis su tierna dedicatoria a Maru Botana.

En tanto, la pastelera y empresaria le dejó una cariñosa respuesta en comentarios de la publicación: "Sos irremplazable, Dona, y siempre estás ahí. Betu, German y Wanda no dejan de nombrarte. Quedarás para siempre en sus corazones. Yo estoy a tu lado y trato de hacer lo mejor posible. Te prometo que me voy a divertir, a disfrutar con los chicos y a hacer muchas travesuras en esta familia hermosa que es MasterChef. Sos un gran hombre, un gran profesional y tu historia en este canal, en este programa, ha dejado una huella muy importante".