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El incondicional apoyo de Anita Espasandin a Benjamín Vicuña tras la arremetida de Mauro Icardi: "No tenés que demostrar..."

La pareja del actor le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales en medio del escándalo por las fuertes declaraciones del futbolista en su contra. Enterate más, en la nota.

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En las últimas horas, Mauro Icardi arremetió contra Benjamín Vicuña tras las declaraciones sobre su vínculo con sus hijos, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Eugenia "la China" Suárez. El futbolista no solo cuestionó la paternidad del actor, sino que lo chicaneó con una insólita foto que hizo alusión a una problemática sensible. En medio de la polémica, Anita Espasandin manifestó su incondicional apoyo a su pareja. 

Lo que empezó como un momento lleno de sinceridad de Vicuña durante su participación en el ciclo "PH: Podemos Hablar" (Telefe) terminó en un feroz ataque de parte de Icardi hacia el papá de los hijos de su novia. Si bien el protagonista de "Secreto en la montaña" no quiso meterse en la pelea, Anita le dedicó un emotivo posteo en señal de respaldo.

En su cuenta de Instagram, la pareja de Benjamín Vicuña publicó un carrete de fotos en blanco y negro, donde en algunas de ellas se encuentra con el actor. En la descripción del posteo, Espasandin compartió fragmentos de una canción de Joy Rhodes "dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio". 

"No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo", dice una de las estrofas que replicó en su publicación y que más llamó la atención. Cabe recordar que Mauro Icardi le cuestionó a Benjamín Vicuña la cantidad de días que visitó a sus hijos mientras se encontraban en Argentina, por lo que esa frase pudo hacer alusión a esa crítica que recibió el actor.  

El posteo que le dedicó Anita Espasandin a Benjamín Vicuña. (Instagram/@anita.espasandin).
El posteo que le dedicó Anita Espasandin a Benjamín Vicuña. (Instagram/@anita.espasandin).

Los otros fragmentos de la canción que le dedicó Anita Espasandin a Benjamín Vicuña

"Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera".

Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo.

No te abandones cuando el camino se ponga difícil. Aprendé a sostenerte, a ser tu propio lugar de paz y a dejar que el amor que nace dentro tuyo se desborde."

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