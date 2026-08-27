Mica Viciconte, furiosa con una ex "Gran Hermano" por elogiar a Fabián Cubero: "Muy, muy.."

Una pregunta sobre Fabián Cubero terminó provocando una de las escenas más llamativas de La Jugada, el ciclo de streaming de Telefe.

En medio de una conversación entre las integrantes del programa, Cinzia Francischiello contó cómo había sido compartir trabajo con el exfutbolista y sus palabras no pasaron inadvertidas.

La descripción que hizo la ex participante de Gran Hermano fue completamente positiva. Sin embargo, del otro lado, Mica Viciconte reaccionó de inmediato al escuchar cómo su pareja era definido por una de sus compañeras.

Lo que siguió fue un intercambio cargado de humor, comentarios picantes y algunas preguntas que llevaron la conversación hacia un terreno todavía más divertido.

La descripción que despertó la reacción de Mica

Cinzia Francischiello había coincidido laboralmente con "Poroto" Cubero y aprovechó la conversación para contar cómo es su personalidad. Lejos de las especulaciones que podían surgir por el contexto, la venezolana fue contundente a la hora de describirlo.

Primero lo definió como "Muy, muy copado" y después destacó otras dos características: dijo que es "alegre" y "súper educado".

El problema fue que todos esos elogios llegaron mientras estaba presente Mica Viciconte, pareja del exfutbolista y madre de su hijo.

La influencer escuchó atentamente y no tardó en dejar en claro que la situación no le resultaba demasiado cómoda.

Una frase de Mica que provocó risas

Ante los comentarios de Cinzia, Viciconte respondió de manera breve y contundente.

"No me gusta", lanzó.

La frase generó risas entre las presentes y rápidamente convirtió el comentario sobre Cubero en el centro de la charla. Aunque el intercambio se desarrolló dentro del clima relajado del programa, Mica aprovechó para marcar su postura frente a los elogios que estaba escuchando.

La escena incluso dejó planteada, en tono de broma, la pregunta sobre qué podría haberle dicho después a "Poroto" en privado.

Daniela Celis llevó la charla un paso más allá

La conversación no quedó solamente en los elogios. Daniela Celis, que también formaba parte del intercambio, aprovechó el momento para hacer una pregunta que le puso todavía más picante a la situación.

"Tengo preguntas. Cuando saluda, ¿abraza o dice: ‘Ey, hola, hola, ¿cómo estás?'?", quiso saber.

La consulta llevó a hablar sobre la manera que tiene Cubero de relacionarse cuando se encuentra con otras personas.

Cinzia respondió que el exfutbolista abraza al saludar. Y rápidamente intentó aclarar que ese gesto no implicaba nada fuera de lo habitual.

El comentario sobre los abrazos

Con la conversación instalada en torno a la forma de saludar de Cubero, Daniela también hizo referencia a su propio comportamiento y afirmó: "Por ejemplo, yo abrazo y soy respetuosa".

Pero Mica volvió a intervenir.

Esta vez, la influencer apuntó directamente contra Celis con una respuesta cargada de humor: "No, vos te vas un poco con mano larga".

La frase volvió a generar risas y sumó otro capítulo al particular intercambio que había comenzado con los elogios de Cinzia hacia el exfutbolista.

Cinzia intentó aclarar sus palabras

Mientras la conversación avanzaba, Francischiello buscó evitar cualquier interpretación diferente a la que había querido transmitir.

La ex Gran Hermano insistió en que simplemente estaba hablando bien de Cubero y que sus comentarios se referían a la buena impresión que le había dejado después de compartir trabajo con él.

"No, pero hablo bien", aclaró.

De esta manera, intentó bajar el tono de una escena que, aunque se desarrolló con humor, había provocado una reacción inmediata de Mica.

Mica Viciconte dejó clara su postura

Más allá de las bromas, la reacción de Viciconte fue inmediata y quedó registrada durante la transmisión. La influencer no necesitó extenderse demasiado para expresar su incomodidad y eligió una frase corta que rápidamente generó repercusión dentro del programa.

Cinzia, por su parte, mantuvo su explicación y remarcó que solamente había querido destacar las cualidades de Cubero.

Así, una charla que comenzó con una descripción positiva sobre el exfutbolista terminó con Mica Viciconte, Cinzia Francischiello y Daniela Celis protagonizando un divertido ida y vuelta al aire.