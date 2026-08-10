El llamativo posteo de Luck Ra tras las declaraciones de La Joaqui en "PH: Podemos Hablar": "Me llené y..."

La separación entre Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar bajo la mirada pública después de las últimas declaraciones de la cantante. Mientras ella decidió hablar sobre el dolor que atraviesa y explicar por qué necesita tomar distancia de algunas actividades, el artista cordobés optó por otra estrategia: mantenerse en silencio y compartir pequeñas escenas de su vida cotidiana.

A casi dos semanas de la separación, el artista cordobés reapareció en sus historias de Instagram con una fotografía que, aunque no menciona directamente a su expareja, no pasó inadvertida.

La particular publicación de Luck Ra

La reaparición del cantante ocurrió a través de una historia de Instagram.

Luck Ra mostró una parrilla repleta de diferentes cortes de carne y achuras y decidió acompañar la imagen con una frase en tono humorístico:

"Este plato se llama: ‘me llené y sobró carne, ayuda'".

La publicación no incluyó ninguna referencia explícita a la separación ni mencionó a La Joaqui. Sin embargo, apareció en un momento de gran exposición mediática para la expareja y por eso rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El cantante se había mantenido prácticamente al margen de las declaraciones públicas sobre el final de la relación, por lo que cualquier gesto suyo en redes comenzó a ser observado con especial atención.

Luck Ra disfrutó de un abundante asado

El asado ya había aparecido en sus redes

No es la primera vez que el artista comparte una imagen relacionada con una parrilla desde que se conoció la separación.

Días atrás, el cantante había publicado una fotografía en la que se lo veía preparando un asado. En aquella oportunidad, escribió:

"Tráiganse un fernet nomás".

Junto al mensaje había colocado un emoji de corazón con una banda adhesiva, símbolo que suele utilizarse para representar una herida o un proceso de recuperación emocional.

Aunque la publicación generó interpretaciones entre sus seguidores, Luck Ra no explicó públicamente si el símbolo tenía alguna relación con el momento personal que atravesaba.

Luck Ra disfrutando del asado

El silencio de Luck Ra después de la ruptura

Desde que ambos hicieron pública la separación, Luck Ra eligió mantener un bajo perfil.

El músico evitó hacer declaraciones directas sobre lo ocurrido y tampoco se refirió públicamente a las distintas versiones que comenzaron a circular en redes sociales.

En ese contexto, sus publicaciones cotidianas se convirtieron en las pocas señales que mostró sobre su presente.

El nuevo posteo con la parrilla siguió esa misma línea: una escena de su fin de semana, sin referencias directas a su vida sentimental.

La Joaqui habló sobre el momento que atraviesa

Mientras Luck Ra mantuvo esa postura, La Joaqui decidió hablar abiertamente sobre sus sentimientos.

Durante su participación en "PH, Podemos Hablar", por Telefe, la cantante se refirió al final de la relación y también habló sobre distintas versiones relacionadas con Tuli Acosta, a quien en redes sociales se había señalado como una posible tercera en discordia.

En paralelo, la artista publicó un extenso comunicado para explicar por qué había decidido suspender algunas de sus actividades públicas y agradecer el acompañamiento recibido.

"Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días", comenzó.

La Joaqui explicó que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y que atravesar un desamor mientras se trabaja frente a las cámaras tiene una dificultad adicional.

La decisión de alejarse de algunas apariciones

En su mensaje, la cantante habló sobre la necesidad de detener algunas actividades mientras atraviesa el proceso personal.

"Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones", escribió.

Luego confirmó:

"Por eso decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos durante este mes".

La decisión estuvo relacionada con la necesidad de contar con tiempo para procesar lo que estaba viviendo, algo que, según explicó, resulta más complejo cuando existe una exposición permanente.

"Me toca vivir estos procesos de manera pública"

La Joaqui también puso el foco en la dificultad de atravesar una situación personal mientras debe cumplir con compromisos profesionales.

"Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad", explicó.

Luego agregó:

"Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes. Pero todo esto, que también necesito procesar, sucede bajo una exposición que muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina".

La cantante decidió mostrar su vulnerabilidad

Lejos de esconder lo que estaba atravesando, La Joaqui explicó que eligió compartirlo con sus seguidores.

"Por eso quería compartir cómo me sentí; así el mismo dolor en carne propia, a veces se vuelve un poquito más liviano cuando se comparte", reconoció.

También respondió a quienes habían interpretado su silencio como una forma de ocultar información.

"Yo no les oculto, no represento el silencio con el que se me señala, no tengo nada que esconder", aseguró.

"No creo que haya villanos en esta historia"

La cantante también buscó dejar en claro que no considera que exista un único responsable por el final de la relación.

"No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida", sostuvo.

En esa misma línea, recordó los momentos positivos que compartieron y destacó el lugar que tuvieron algunas personas cercanas durante aquella etapa.

"Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento de amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí".

Dos maneras diferentes de atravesar la separación

La reciente aparición de Luck Ra y las declaraciones de La Joaqui mostraron dos formas diferentes de afrontar públicamente el final de la relación.

Mientras la cantante decidió poner en palabras el dolor y explicar a sus seguidores cómo se siente, el músico mantuvo el silencio sobre la ruptura y eligió compartir una imagen cotidiana junto a una frase humorística.

El mensaje "me llené y sobró carne, ayuda" no contiene ninguna referencia directa a La Joaqui ni confirma que tenga relación con la separación. Cualquier lectura en ese sentido pertenece al terreno de las interpretaciones.

Por ahora, el artista cordobés continúa sin hacer declaraciones públicas sobre el final del vínculo, mientras La Joaqui atraviesa el proceso frente a sus seguidores y reconoce abiertamente las dificultades que implica vivir un desamor bajo exposición pública.