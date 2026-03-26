Murió el papá de Alan Lez, el subcampeón de "La Voz Argentina": "Gracias por luchar hasta el último día..."

El paso de Alan Lez por "La Voz Argentina" (Telefe) dejó huellas en la audiencia, no solo por su talento, sino también por la conexión especial que entabló con el público. En ese contexto, el cantante, que tenía de coach a Lali Espósito, atraviesa horas difíciles tras la muerte de su padre, a quien despidió en sus redes sociales.

El fallecimiento ocurrió el 25 de marzo de 2026, el mismo día en que Alan celebraba sus 30 años, lo que volvió aún más impactante la despedida.

El papá del artista dedicó su vida al trabajo en la construcción, desempeñándose como albañil y también en tareas como carpintería y pintura. En 2022, su salud sufrió un fuerte deterioro tras padecer dos ACV, lo que lo obligó a dejar su actividad laboral y comenzar un proceso de rehabilitación.

Con el paso del tiempo, su cuadro se agravó debido a un cáncer de colon que lo mantuvo internado durante las últimas semanas.

El posteo que conmovió a todos

Alan Lez eligió sus redes sociales para despedir a su padre con imágenes cargadas de historia: una foto de su infancia junto a él, otra durante su recuperación en silla de ruedas y un video celebrando uno de sus logros musicales.

En ese marco, escribió: "No es casualidad que te vayas hoy, un 25 elegiste descansar y dejar de sufrir", una frase que refleja el vínculo emocional con esa fecha tan significativa en su vida.

El número 25, según contó en distintas oportunidades, tiene un valor especial en su historia personal, al punto de haber influido en decisiones importantes de su carrera, como el nombre de su disco Full 25/7.

El último mensaje para su padre

En el mismo posteo, el cantante cerró su despedida con palabras de agradecimiento y amor eterno hacia quien fue un pilar fundamental en su vida. Así, expresó: "Gracias, pa, por luchar hasta el último día. Te amo siempre hasta la eternidad", dejando al descubierto la profundidad del vínculo que los unía.

Días previos marcados por la angustia

La noticia no tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia. Apenas dos días antes, Alan Lez había compartido la situación crítica que atravesaba su padre, mostrando su lado más vulnerable.

En ese momento, había escrito: "Hace tres semanas que mi papá está internado por un cáncer de colon que este último tiempo me dio a entender aún más la finitud de nuestra existencia en muchos aspectos".

Además, había relatado cómo transitaba ese proceso tan íntimo: "Hace tres semanas que vengo a la clínica a estar con él, a hablarle de la vida, de las veces que canté, que me enamoré, que estoy cumpliendo mis sueños, mientras él se está yendo...".

El mensaje de Alan Lez sobre el estado de salud de su padre.

La pérdida del padre de Alan Lez expone una vez más el costado más humano detrás de las figuras que pasan por la televisión. Más allá del talento y la exposición, hay historias de vida atravesadas por el amor, la lucha y el dolor.

En medio de uno de los momentos más difíciles, el artista eligió compartir su despedida con honestidad, generando una profunda conexión con quienes lo acompañan desde sus comienzos.