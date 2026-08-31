El mensaje de apoyo de La Joaqui a Callejero Fino tras su detención: "Siempre..."

Callejero Fino atraviesa horas decisivas: continúa incomunicado y este lunes deberá declarar ante la Justicia tras ser detenido en Tigre. El cantante circulaba en un auto sin patente y llevaba una pistola Glock calibre 40 sin permiso de portación. En medio de la preocupación, la productora que lo representa y su novia se expresaron en redes sociales para llevar tranquilidad sobre el estado del cantante. A su vez, en las últimas horas, La Joaqui le dedicó un mensaje de apoyo a su amigo en las redes.

La artista evitó mencionar la causa y tampoco hizo referencia directa al arresto. En cambio, eligió compartir una foto junto al artista y acompañarla con una breve pero contundente frase: "Siempre, siempre. Nunca, nunca". Poco después, reforzó su postura con otra publicación: "Desde chiquitos hasta siempre".

El vínculo entre ambos comenzó mucho antes de que alcanzaran reconocimiento dentro de la música urbana. En distintas oportunidades, La Joaqui contó que Callejero Fino fue una persona importante durante momentos difíciles de su vida y que la acompañó cuando necesitó volver a levantarse.

El respaldo llega, además, poco después de que los artistas volvieran a trabajar juntos. Recientemente lanzaron "Te vi", una colaboración que generó repercusión entre sus seguidores y tuvo un significado especial para la cantante, ya que fue su primer estreno luego de separarse de Luck Ra.

El mensaje de La Joaqui para Callejero Fino. (Foto: Instagram/ @lajoaqui)

Ahora, mientras el artista enfrenta su situación judicial, su entorno más cercano busca acompañarlo en este complejo momento. Así las cosas, La Joaqui eligió recordar públicamente la amistad que construyeron desde chicos y dejó claro que el vínculo permanece intacto.