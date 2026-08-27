El nuevo look de La Joaqui tras su separación de Luck Ra: la particular reacción de Tuli Acosta

Después de atravesar semanas de gran exposición por su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a poner el foco en su carrera y en su imagen.

La cantante de RKT retomó sus presentaciones y comenzó a mostrar distintas señales de una nueva etapa personal y artística.

Ahora, una transformación estética volvió a llamar la atención. La artista dejó atrás las largas trenzas rubias que había lucido recientemente y apostó por una apariencia completamente diferente.

El cambio fue celebrado por sus seguidores, que rápidamente relacionaron la nueva imagen con una estética que la cantante ya había utilizado y que muchos identifican como parte de su esencia artística.

Sin embargo, hubo un detalle de la publicación que terminó sumando otra cuota de interés: la reacción de Tuli Acosta.

La transformación que mostró su estilista

El encargado de mostrar el resultado fue Alejo Rusconi, estilista de La Joaqui, quien compartió imágenes del proceso y de la nueva apariencia de la cantante.

En las primeras fotografías, la artista aparecía con largas trenzas rubias. Luego, el resultado final mostró un cambio rotundo, con el pelo largo, lacio y completamente negro.

Rusconi acompañó las imágenes con una frase que presentó la nueva versión de la cantante: "Ahora bancate a la morocha de pelo largo".

El comentario rápidamente despertó la atención de los seguidores, que recibieron con entusiasmo el regreso de la artista RKT a una estética que muchos recuerdan especialmente.

El nuevo look de La Joaqui

La reacción de sus fanáticos

El cambio de imagen generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios celebraron que la cantante volviera a lucir el cabello oscuro y expresaron su entusiasmo por la transformación.

Entre las respuestas aparecieron mensajes como "Dios lo que amo a esta mujer", "Jaquimorocha amo", "Turra mala", "Claro morocha", "Volvió la Joaquina morocha", "Volvió nuestra bandida" y "Uff volvió la verdadera".

Las reacciones muestran que, para sus seguidores, el cambio representa algo más que una simple modificación estética. El pelo negro remite a una imagen que muchos consideran especialmente asociada con la identidad de la artista.

El gesto de Tuli Acosta que no pasó inadvertido

Entre toda la repercusión que generó la publicación apareció una interacción que rápidamente llamó la atención.

Tuli Acosta, amiga de Luck Ra y señalada en distintas versiones como una supuesta tercera en discordia en la separación, dejó su "me gusta" en el posteo del estilista.

El gesto cobró especial interés por el contexto que rodeó el final de la relación entre la pareja.

Sin embargo, las versiones sobre un supuesto vínculo entre Tuli y el cantante forman parte de las informaciones que circularon públicamente y no constituyen un hecho confirmado.

Tuli acosta le puso "Me Gusta" a la foto de La Joaqui

La historia que vincula a Tuli Acosta con el estilista

El nombre de Alejo Rusconi también había aparecido anteriormente relacionado con las versiones que rodearon la ruptura.

Según lo que trascendió en aquel momento, Tuli Acosta le habría contado al estilista sobre su supuesto vínculo con Luck Ra sin saber que Rusconi también trabajaba con La Joaqui.

De acuerdo con esas versiones, el estilista habría terminado transmitiendo esa información y esa situación habría contribuido al conflicto que derivó en la separación.

Ahora, el "me gusta" de Tuli en una publicación de Rusconi volvió a despertar comentarios en las redes sociales, aunque el gesto por sí mismo no permite establecer ningún significado adicional.

Una nueva etapa después de Luck Ra

La transformación de La Joaqui llega en un momento en el que la cantante continúa reconstruyendo su agenda artística después de la separación.

La música, los escenarios y ahora una nueva imagen forman parte de este período. El regreso al cabello largo y negro tuvo una recepción especialmente positiva entre sus seguidores, mientras que la interacción de Tuli Acosta en la publicación agregó un detalle inesperado.

Por el momento, la cantante RKT continúa enfocada en su carrera y en sus presentaciones, mientras su nueva estética vuelve a ocupar un lugar central entre los comentarios de sus fanáticos.