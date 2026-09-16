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El palito de Nico Vázquez en medio de las críticas a "Popstars": "Nosotros seguimos..."

El conductor se hizo eco de los comentarios negativos que recibe a diario el reality musical de Telefe y publicó un contundente mensaje al respecto. ¡Mirá qué dijo, en la nota!

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A menos de un mes de su estreno, "Popstars" (Telefe) recibió críticas de todo tipo por la dinámica del reality en comparación con la emisión de su primera temporada en 2001. A eso se le sumó las bajas constantes en el rating, las polémicas surgidas entre participantes y el levantamiento de la pantalla de Disney Channel. En ese contexto, Nico Vázquez lanzó un palito en contra de los detractores del formato. 

En historias de Instagram, Vázquez explicó lo ocurrido con el programa de este martes 15 de septiembre, ya que recibió un montón de consultas de los seguidores del ciclo. 

"Impresionante la cantidad de gente que me pregunta por Popstars", comenzó diciendo Nico Vázquez, quien explicó que salió menos contenido al aire de Telefe por el partido entre Platense y Fluminense por cuartos de final de la Copa Libertadores. 

El mensaje de Nico Vázquez en medio de las críticas a "Popstars". (Instagram/@nicovazquezok).
El mensaje de Nico Vázquez en medio de las críticas a "Popstars". (Instagram/@nicovazquezok).

Asimismo, el conductor afirmó que pueden ver el programa completo del reality musical por el canal de streaming Disney+. "Cuando hay partido pasa esto", sostuvo el ex de Gime Accardi

A contracorriente de los comentarios negativos, Nico Vázquez se mostró optimista por cómo avanza el programa. "Nosotros seguimos grabando y cada vez más cerca de encontrar la banda", afirmó 

"Se viene una etapa hermosa. Orgullosos del talento de cada participante e impresionados como van creciendo. Gracias por acompañarnos y por todo el cariño que le están dando al programa", concluyó el conductor de "Popstars".   

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