El retiro de Lionel Messi: los famosos despidieron al capitán con emotivos mensajes

Este lunes, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y la noticia generó un fuerte revuelo entre los argentinos. La decisión del capitán provocó tristeza entre sus millones de seguidores, que rápidamente coparon las redes con mensajes de agradecimiento. Entre las reacciones se destacaron las de Antonela Roccuzzo y distintas figuras del espectáculo y del periodismo.

El futbolista comunicó el cierre de su etapa con la Albiceleste mediante una carta y un video publicados en su cuenta de Instagram. Allí repasó parte de su recorrido durante dos décadas y explicó qué lo llevó a tomar esta determinación. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió.

Tras conocerse el anuncio, la publicación del "Diez" se llenó de comentarios. Deportistas, artistas, conductores y creadores de contenido aprovecharon el espacio para agradecerle por los años compartidos con la camiseta nacional y despedirlo de una etapa histórica.

Entre los mensajes apareció el de Migue Granados, quien eligió una breve pero contundente frase para expresar su emoción: "Hermosura. Belleza". Lucho Mellera, en cambio, apeló al humor y escribió: "¡Tres mundiales más! ¿Qué te cuesta? Mentira. Gracias para siempre".

Grego Rosselló también quiso dejarle unas palabras al capitán y resumió el sentimiento de muchos argentinos: "Duele un montón pero el agradecimiento es más grande. ¡Nos hiciste feliz una vida entera!". Germán Beder, conductor de "Paren La Mano", fue directo: "Gracias por siempre".

Los famosos despidieron a Lionel Messi. (Foto: Instagram/ @leomessi).

Eial Moldavsky, por su parte, escribió un extenso mensaje para despedir al rosarino. "El día que no queríamos que llegue, te vamos a extrañar toda la vida. Nos diste todo. El tiempo es lo peor que existe. Gracias para siempre, Capitán. Fui tan feliz este último mundial. Todo fue un regalo. Gracias para siempre".

La emoción también estuvo presente en las palabras de Valen Scarsini, conocido como "El Scarso": "Me parte el alma loco, te amo mucho Leo, gracias eternas". Jean Pierre Noher se sumó al reconocimiento con una frase cargada de cariño: "Gracias eternas Leo. Te amamos por siempre".

Marina Bellati tampoco quiso quedarse afuera y expresó: "Gracias por tanto Leo". Carola Reyna, en tanto, escribió: "Ayyy Leo ya te extraño. Pero solo puedo acompañarte y agradecerte eternamente. Te amamos. Gracias Capitán".

Los famosos despidieron a Lionel Messi. (Foto: Instagram/ @leomessi).

La despedida continuó con otros mensajes cargados de emoción. Santiago Motorizado, vocalista de El Mató a un Policía Motorizado, manifestó: "Vamos a estar esperando tu regreso". Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, le dedicó: "Gracias Leo te amamos", mientras que Gastón Edul cerró con una frase sencilla: "Gracias para siempre Leo".