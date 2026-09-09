El romántico gesto de Luisana Lopilato con Michael Bublé en su cumpleaños: "Sos nuestro lugar seguro..."

Luisana Lopilato volvió a abrir las puertas de su intimidad familiar para celebrar a Michael Bublé en su cumpleaños. Con un posteo en sus redes sociales, la actriz le dedicó una carta que repasa los casi dos décadas de historia en común, desde aquel encuentro fortuito en Buenos Aires hasta la familia numerosa que construyeron. Las imágenes, un compilado de momentos cotidianos y otros más glamorosos, muestran la complicidad de una pareja que supo sortear las distancias, el idioma y momentos difíciles para consolidarse como una de las más sólidas del espectáculo internacional.

El mensaje de Lopilato no escatimó en elogios para su marido, describiéndolo como un compañero excepcional y un padre presente. La actriz destacó la fortaleza del vínculo y agradeció el camino recorrido, mientras que el cantante celebró el gesto en el día de su cumpleaños, en un nuevo capítulo de una historia que comenzó en el backstage del Teatro Gran Rex.

Una dedicatoria que repasa el camino compartido

Luisana Lopilato eligió el cumpleaños de Michael Bublé para hacer pública una declaración de amor que trascendió lo anecdótico. En su publicación, la actriz de "Casados con Hijos" no solo celebró la vida del cantante, sino que hizo un balance de los años compartidos, reconociendo los momentos de alegría y también aquellos que requirieron de un esfuerzo conjunto para salir adelante.

"A veces te miro y pienso en todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos construido, cuánto hemos crecido, cuánto hemos soñado, cuánto hemos reído... y también todas esas veces en las que tuvimos que tomarnos fuerte de la mano y simplemente seguir adelante", expresó.

La carta, escrita en inglés y en español, refleja la dualidad cultural de una familia que convive con ambas lenguas. Pero más allá del idioma, el foco estuvo puesto en los valores que construyeron como pareja. Lopilato hizo hincapié en el rol de Bublé como padre, un pilar fundamental en la vida de Noah, Elías, Vida y Cielo. "Verte con nuestros hijos me confirma que no podría haber elegido una mejor pareja ni un mejor padre para ellos. Gracias a Dios por tu vida y por permitirme formar esta familia a tu lado", escribió.

La historia detrás del videoclip que lo cambió todo

En el mensaje, la actriz también hizo una referencia a un hito clave en su relación: el rodaje del videoclip de "Haven't Met You Yet" en 2009 . Ese trabajo marcó un antes y un después en el vínculo, ya que fue el momento en el que la relación dio un salto de calidad y se consolidó definitivamente . Lo que comenzó con un flechazo en un show en Buenos Aires, se afianzó a través de correos electrónicos traducidos con ayuda de una profesora de inglés y encontró en esa producción audiovisual el espacio para florecer.

"Le agradezco a Dios por tu vida, por ponerte en mi camino, y por permitirme construir esta familia con vos", afirmó Lopilato en otro tramo de la carta, subrayando la importancia de la fe en su historia. La publicación incluyó imágenes que documentan su evolución como pareja: desde sus primeras apariciones en alfombras rojas hasta escenas domésticas y divertidas, donde se los ve compartiendo risas dentro de un auto o bailando en una calle bordeada de árboles.