El tatuador del acosador de "La Reini" y de Homero Pettinato: "Nunca tuve ningún inconveniente"

El caso que involucra a Homero Pettinato, Sofía "La Reini" Gonet y Hernán Bloquero sumó un nuevo testimonio. Luego de la amenaza que el hombre realizó contra el conductor en la puerta de Olga, Moria Casán fue a buscar la palabra de una de las personas que tuvo contacto con él: su tatuador.

En La Mañana con Moria el artista, que se presentó como Pancho, contó cómo conoció a Bloquero, qué trabajos le realizó y qué sabía sobre su vínculo con la influencer.

Cómo comenzó el vínculo entre Pancho y Bloquero

El tatuador contó que conoció a Bloquero aproximadamente dos años y medio atrás, cuando lo contactó a través de las redes sociales para solicitarle un trabajo.

El primer tatuaje fue el nombre de Sofía en uno de sus brazos. Con el tiempo, el cliente volvió a solicitar nuevos diseños vinculados con la influencer, entre ellos unos ojos y un retrato en el pecho que quedó conectado con la pieza anterior.

Pancho explicó que los diferentes trabajos fueron formando una composición: "Fue por piezas que se fueron ensamblando".

Durante la entrevista, Moria quiso saber si alguna de esas situaciones le había llamado particularmente la atención o si había detectado un comportamiento extraño en el cliente.

"No me resulta muy raro que se tatúe Sofía cinco veces"

Frente a la consulta de la conductora, Pancho explicó que dentro de su trabajo está acostumbrado a recibir pedidos muy diferentes y que no necesariamente interpreta las motivaciones personales detrás de cada tatuaje.

En ese sentido, sostuvo: "Tengo muchísimas ideas más locas de la gente en general. No me resulta muy raro que se tatúe Sofía cinco veces".

Sin embargo, el tatuador contó que en determinado momento sí quiso saber quién era la persona cuyo nombre aparecía repetidamente en los pedidos.

Según relató, pensó que podía tratarse de algún familiar, por lo que decidió preguntarle directamente al cliente.

"Me dijo que era Sofía Gonet. Yo sinceramente no la conocía. No soy mucho de mirar la tele", explicó Pancho durante la entrevista.

"Nunca tuve ningún inconveniente"

Uno de los momentos centrales de la charla llegó cuando Moria Casán le preguntó por el vínculo que mantenía con Bloquero y por las distintas versiones que habían circulado alrededor de su relación.

Pancho fue contundente al marcar distancia con el conflicto que involucra al hombre, Pettinato y Gonet.

"Yo con él nunca tuve ningún inconveniente", sostuvo.

El tatuador también negó que existiera una relación de amistad entre ambos, tal como se había mencionado en algunos medios.

"No es mi amigo, como dijeron en algunos medios. Yo simplemente lo trato como a cualquier cliente que viene", aclaró.

De esta manera, Pancho explicó que su relación con Bloquero se limitaba al ámbito profesional.

Qué le contó sobre Sofía Gonet

Moria también quiso saber si Bloquero había hablado directamente con él sobre su vínculo o admiración hacia Sofía Gonet.

El tatuador confirmó que el hombre sí le había manifestado que era seguidor de la influencer.

"Me dijo que sí, que era su seguidor", contó.

Sin embargo, Pancho sostuvo que no conocía en profundidad la situación personal que rodeaba a su cliente ni el conflicto que posteriormente tomó estado público.

"Yo no sabía que tenía quilombo", aseguró.

La particular revelación sobre Néstor en Bloque

Durante la entrevista también apareció otro nombre relacionado con los gustos de Bloquero: Néstor en Bloque.

Moria recordó que el hombre también era señalado como seguidor del cantante y que incluso había tomado su nombre para construir su apodo en redes sociales.

Pancho confirmó que también había realizado un tatuaje relacionado con el artista y aportó una particular mirada a partir de lo que había observado durante sus encuentros con el cliente.

"Yo diría que es más fanático de Néstor que de la Reini", afirmó.

Moria respaldó la versión del tatuador

Hacia el final de la entrevista, Moria Casán remarcó la diferencia entre la relación profesional que Pancho mantenía con Bloquero y el conflicto que posteriormente quedó expuesto públicamente.

La conductora puso el foco en su trabajo como tatuador y en el vínculo que se establece con quienes solicitan sus servicios.

"Lo fundamental es que vos sos un profesional del tatuaje. Fue uno más como tantos, gente que va y debido a tu arte vuelve a repetir y no tenés nada que ver", expresó Moria.

Un testimonio que suma otra mirada al caso

La aparición del tatuador en televisión permitió conocer una parte menos explorada del episodio: la perspectiva de quien estuvo detrás de algunos de los tatuajes que forman parte de esta historia.

Su relato quedó centrado en su experiencia personal y profesional, mientras el caso continúa generando repercusiones.