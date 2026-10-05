El tierno gesto de Anita, la hija de Pampita, con la modelo tras la peregrinación a Luján: el video

Este sábado 3 de octubre, miles de fieles participaron de la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. Entre las figuras del espectáculo que se sumaron estuvo Carolina "Pampita" Ardohain, quien mostró en sus redes distintos momentos de la caminata y también cómo fueron las horas posteriores. Al regresar a su casa, la modelo derritió a sus seguidores con el tierno gesto que tuvo su hija más chica, Anita García Moritán, para ayudarla a recuperarse.

Después de recorrer durante más de 12 horas el camino hasta la Basílica de Luján, la expareja de Roberto García Moritán volvió agotada y se acostó a descansar. Fue entonces cuando Ana, de cuatro años, se acercó para acompañarla. La nena tomó una crema y comenzó a hacerle masajes a su mamá en los pies.

La modelo registró la escena desde la cama y decidió compartirla con sus seguidores. En las imágenes se puede ver a la niña concentrada en los talones y tobillos de Pampita, mientras le aplicaba el producto para aliviar las molestias del extenso recorrido. Después, ambas compartieron un momento de descanso en la habitación.

La peregrinación tuvo una carga especial para la conductora, quien convirtió esta caminata en una tradición personal. Este año, además, atravesó diferentes condiciones durante el trayecto, entre lluvia, frío, calor y sectores anegados. Antes de comenzar, incluso había protegido sus talones con cinta para evitar lastimaduras.

Anita le hizo masajes en los pies a Pampita. (Foto: Instagram/ @pampitaoficial).

Luego de llegar a destino, Ardohain también publicó fotos y videos de la experiencia y expresó su emoción por haber cumplido nuevamente con el recorrido. Para acompañar el posteo eligió "Zona de promesas", de Gustavo Cerati, en una referencia que reforzó el significado íntimo que tiene para ella esta fecha.