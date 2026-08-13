El tierno gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi tras la muerte de su papá: la foto

En las últimas horas, Lionel Messi publicó una carta abierta dedicada a su papá, Jorge, quien murió el sábado 8 de agosto a los 68 años. Pero el capitán de la Selección Argentina no fue el único integrante de la familia que se expresó en redes. Horas después de la publicación y de la enorme repercusión que generó, Antonela Roccuzzo sorprendió con un gesto especial con su esposo.

La empresaria rosarina decidió compartir en sus historias de Instagram el conmovedor texto que publicó su esposo. Sin necesidad de agregar palabras, acompañó la imagen con tres corazones blancos, una pequeña señal de amor y contención hacia el futbolista y sus seres queridos.

La muerte de Jorge Messi generó un profundo dolor alrededor del mundo. El padre del astro argentino era una figura muy querida por los millones de hinchas que siguieron de cerca la carrera de su hijo. Tras conocerse la noticia, las muestras de cariño se multiplicaron y volvieron a crecer luego de la carta.

Antonela mantenía un vínculo muy cercano con su suegro, quien fue una pieza fundamental en la vida personal y profesional del jugador. Junto a la rosarina, Jorge acompañó al campeón del mundo desde sus primeros pasos y tuvo un rol clave en el desarrollo de su trayectoria.

El posteo de Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

De esta manera, la esposa de Messi eligió acompañarlo públicamente en uno de los momentos más difíciles para la familia. Su gesto, aunque breve, reflejó el estrecho lazo que mantiene con Lionel y el cariño que compartía con Jorge.