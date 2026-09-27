El tierno mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras su show en River: "Qué tarde llegué..."

Lali Espósito hizo historia otra vez: dio su tercer show en el estadio de River Plate, con entradas agotadas. La particularidad que tuvo su última cita con "Atendiendo al demonio" en el Monumental es que, tal como se rumoreaba que pasaría, estuvo de invitada Tini Stoessel, con quien cantaron un clásico de Madonna vestidas de novia, además de interpretar "1Amor". Tras la nueva hazaña, Pedro Rosemblat le dedicó un tierno mensaje a su futura esposa en redes sociales.

El conductor de "Industria nacional" (Gelatina) acompañó a cada recital que llevó adelante su novia, tanto en el estadio de Vélez Sarsfield como en el de River Plate. Se volvió habitual para las fans verlo bailar "Mejor que vos", el hit de Lali con Miranda, que la artista lo compuso en inspiración a su relación amorosa con él.

A través de historias de Instagram, Pedro le escribió unas palabras llenas de cariño y admiración a la artista: "Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche. Y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario; se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites".

El tierno mensaje de Pedro Rosemblat a Lali Espósito. (Instagram/@mundofamosos).

"Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80 mil personas que fuimos a verla", continuó Pedro Rosemblat, quien intentó resumir el éxito sensacional de Lali. "34 años de vida y 25 años de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500 mil entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras", reconoció el streamer.

Y cerró con una poderosa frase que da cuenta de su amor hacia Lali Espósito: "Qué tarde llegué a la obra de Lali, ¡cuántos shows me perdí! Pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante. Te amo y admiro, enana faquera".