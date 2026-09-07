El Turco García y Mariela Prieto se reconciliaron: la romántica foto que lo confirmó

Tiempo atrás, Claudio "El Turco" García sorprendió al confirmar que estaba distanciado de su mujer, Mariela Prieto, mientras ella se encontraba aislada en la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada". Recién con la eliminación de la mediática se pudo conocer cómo había quedado el vínculo. En este contexto, una romántica postal confirmó la reconciliación.

La pareja compartió una imagen desde un restaurante en la que ambos aparecen sonrientes, copa en mano y a punto de brindar. Sobre la fotografía escribieron: "Vos y yo siempre". De esta manera, hicieron pública la decisión de dejar atrás la crisis que atravesaron durante la participación de Mariela en el reality de Telefe.

El reencuentro se produjo apenas unos días después de la salida de la mediática del programa. Al dejar la casa, Santiago del Moro quiso saber si seguía casada con el exfutbolista y ella fue contundente: "Claro que sí, claro que estoy casada". Además, contó que el Turco la esperaba en el hotel.

"Me estaba esperando en el hotel. Tuvimos una charla, un poquito, porque tenía que respetar el aislamiento, pero estamos tranquilos", había explicado Prieto sobre ese primer contacto. Sus palabras ya habían marcado un escenario diferente al que había quedado instalado antes de su eliminación.

Es que, en plena crisis, García había reconocido públicamente que atravesaban una distancia. En una entrevista con "Intrusos", incluso admitió que todavía tenían cuestiones pendientes para charlar por algunas situaciones que habían ocurrido durante la estadía de su esposa en el reality. "Vamos a tener que hablar", había anticipado.

Ahora, aquella incertidumbre parece haber quedado atrás. Con un brindis, una imagen juntos y una contundente declaración, El Turco y Mariela mostraron que eligieron volver a apostar por su relación. La romántica publicación funcionó como la confirmación que faltaba.