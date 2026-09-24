¡Escándalo en una panchería! Fotografiaron a Nicole Neumann dándose un permitido y explotó de furia: "Sin mi consentimiento"

Comer un pancho puede ser, para muchos, uno de esos pequeños placeres de la vida que aparecen en cualquier momento: una salida improvisada, una tarde tranquila o simplemente el gusto de darse un permitido. Pero para Nicole Neumann, una escena de este tipo terminó convirtiéndose en el centro de una inesperada polémica.

¿Qué fue lo que pasó?

La modelo fue retratada mientras comía en una panchería de San Isidro junto a su hija y la imagen comenzó a circular en redes sociales. El detalle que rápidamente llamó la atención fue que Nicole, conocida por ser vegetariana, aparecía comiendo un pancho.

Sin embargo, el motivo de su enojo no estuvo relacionado con la comida, sino con las circunstancias en las que se obtuvo y difundió la imagen.

La foto de Nicole Neumann que generó revuelo

La publicación fue compartida por Pochi, de Gossipeame, quien contó que una persona le había enviado la fotografía y le había comentado que Nicole estaba comiendo "un panchito".

La panelista acompañó la publicación con una frase cargada de humor: "Supongo que para vegetarianos/veganos".

El comentario hizo referencia a la alimentación de la modelo y convirtió la escena en uno de esos momentos que rápidamente llaman la atención en las redes sociales.

Pero la repercusión tomó otro rumbo cuando Nicole se enteró de la difusión y decidió responder públicamente.

Nicole Neumann fotografiada en una pancheria de San Isidro

Nicole Neumann explotó por la situación

La modelo realizó un fuerte descargo en sus redes sociales y cuestionó especialmente la actitud de quien tomó la imagen mientras ella se encontraba junto a su hija.

"Hola, vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados y familia se enteren de lo desagradable de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento", comenzó.

En su mensaje, Nicole también recordó que anteriormente había aceptado una situación vinculada con el tema e incluso había hecho una broma sobre la posibilidad de que alguien la fotografiara dentro de una panchería.

"Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de ‘lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería'", explicó.

De esta manera, la modelo marcó una diferencia entre aquella situación, en la que había dado su autorización, y lo ocurrido posteriormente.

La respuesta de Nicole a quien tomó la imagen

En otro tramo de su descargo, Neumann apuntó directamente contra la persona que tomó la fotografía y cuestionó la manera en que actuó.

"No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo porque te miré", sostuvo.

La frase reflejó el enojo de la modelo, quien además remarcó que se encontraba atravesando una tarde cotidiana junto a su hija, lejos de cualquier actividad relacionada con su trabajo.

Para Nicole, ese contexto hizo todavía más incómoda la situación y fue uno de los motivos centrales de su reacción.

El contundente cierre de Nicole Neumann

Hacia el final de su mensaje, la modelo profundizó su reclamo y explicó cómo vivió aquel momento.

"Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas, sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal, con mi hija, relajada, fuera de lo laboral. Me parece una invasión total a mi espacio personal y a mi privacidad", sentenció.

Con esas palabras, Nicole dejó claro que su malestar estaba relacionado con haber sido retratada durante un momento familiar y cotidiano, y no con los comentarios que surgieron alrededor de la comida.

El pancho quedó en segundo plano

Lo que comenzó como una imagen curiosa por la aparición de Nicole Neumann comiendo un pancho terminó derivando en un fuerte descargo de la modelo.

Mientras el foco inicial estuvo puesto en su alimentación y en el supuesto "permitido", Nicole decidió llevar la conversación hacia otro lugar y cuestionar la forma en que se manejó la situación.

Así, una escena cotidiana en San Isidro terminó generando una inesperada polémica y una contundente respuesta de la modelo.