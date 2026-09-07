Escándalo entre Luck Ra y Tiago PZK por La Joaqui: el gesto que dejó al descubierto el quiebre de su amistad

En las últimas horas estalló el escándalo entre La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK. Después de que el cuartetero expusiera la relación de su "ex gran amigo" con quien fue su pareja, la cantante cuestionó a su ex por revelar parte de su intimidad sin hacerlo ella primero. Entre reproches y posteos, un gesto llamó la atención de los fans y dejó al descubierto el quiebre entre los jóvenes artistas.

Todo comenzó cuando La Joaqui aseguró en Luzu que todos los hombres con los que había salido le fueron infieles. La declaración provocó una respuesta de Luck Ra, quien utilizó sus redes para negar que hubiera engañado a la cantante durante la relación. Sin embargo, el músico fue más allá y lanzó una revelación inesperada.

El cordobés afirmó que su expareja estaría actualmente en una relación con Tiago PZK, a quien definió como un "ex gran amigo". La frase generó repercusión inmediata, especialmente por la cercanía que ambos artistas habían mostrado durante años. El comentario también abrió interrogantes sobre cuándo y por qué se habría quebrado ese vínculo.

En medio de la polémica, los seguidores detectaron un detalle en redes sociales: Tiago PZK y Luck Ra ya no se siguen en Instagram. El gesto virtual cobró otra dimensión después de las declaraciones del cuartetero y fue interpretado como una señal del distanciamiento entre los dos músicos.

Luck Ra y Tiago PZK se dejaron de seguir en las redes.

Así, la interna que comenzó con la separación de La Joaqui y Luck Ra terminó involucrando también una amistad que parecía consolidada. Mientras las versiones continúan circulando, las redes aportaron un nuevo capítulo a una disputa que mantiene en vilo a los fanáticos de la escena urbana argentina.