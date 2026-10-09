Facundo Moyano le declaró su amor a Candela Arizaga en Europa, mientras en Argentina rige la perimetral: "Antes muero que..."

Tras el escándalo, la intervención policial, y la supuesta denuncia de aquella extrañísima madrugada del 5 de agosto, Facundo Moyano y Candela Arizaga presumen su amor desde España. La pareja burló las restricciones dispuestas en Argentina y se reencontró en Madrid. Tras las primeras fotos y videos que confirmaban su viaje, ahora se suma una declaración de amor del dirigente que dará que hablar.

El exdiputado compartió un carrusel de seis imágenes en su cuenta de Instagram donde se lo ve junto a la influencer posando sobre la pasarela de una playa. Junto a las fotos, eligió una frase que no pasó desapercibida: "Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte". La publicación, que limitó los comentarios a sus contactos, confirmó lo que hasta hace días eran solo rumores: la reconciliación está en marcha y no les importa quién mire. En las fotos del posteo también puede verse como Facundo le regala un costoso collar a su enamorada.

Candela no tardó en responder. En el mismo posteo le dejó un comentario cargado de complicidad: "Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito". Pero además, la modelo de 23 años aprovechó sus historias para lanzar un descargo que apunta directo al sistema judicial argentino. "Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió", disparó, visiblemente indignada.

En ese sentido, la joven sumó datos que, según su versión, desmoronan la acusación: "De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia". Y cerró con un mensaje para los críticos: "No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación". La declaración no es menor porque contradice de plano el relato que originó la causa.

Facundo Moyano le dio un costoso regalo a Candela.

Mientras tanto, en Argentina la situación judicial sigue su curso. Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, y sobre él pesa una restricción de acercamiento a menos de 300 metros de Arizaga. La fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación, ya manifestó su intención de volver a citar a la influencer cuando regrese al país para ampliar su declaración con un equipo interdisciplinario.

La pareja, sin embargo, encontró la manera de sortear el obstáculo: Madrid. Según le contó Moyano a Moria Casán en mensajes que la conductora difundió al aire, su postura es que la medida no los alcanza fuera del territorio argentino. "No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero", le habría escrito. Y agregó: "Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres".

El viaje no es solo romance. Para Moyano también tiene implicancias laborales y judiciales. La fiscalía investiga por separado un supuesto encuentro en un apart hotel de Monserrat entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, cuando la restricción ya estaba vigente.

Los registros de geolocalización de ambos celulares mostraron coincidencias en celdas cercanas al hotel en distintas fechas de septiembre. Ese expediente por desobediencia sigue abierto y podría complicar su situación cuando vuelva al país.

Mientras tanto, la pareja sigue mostrando su romance en Europa. Arizaga lució un collar dorado que Moyano le habría regalado en una caja de terciopelo, y compartió un video con momentos de los últimos meses. Mientras en los tribunales porteños se acumulan fojas y pericias, en Madrid la historia de amor avanza a fuerza de posteos, regalos y frases grandilocuentes. La Justicia, por ahora, mira desde lejos.