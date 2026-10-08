Facundo Moyano y Candela Arizaga redoblaron la apuesta y se mostraron a los besos en Madrid: el video

En las últimas horas, Facundo Moyano y Candela Arizaga quedaron en el centro de la escena mediática luego de que Moria Casán difundiera una foto que le había enviado la pareja, donde se los veía juntos en España pese a la restricción perimetral dictada por la Justicia. Tras la reacción de las autoridades, que citaron a la influencer para una pericia, ahora volvieron a mostrarse a los besos por las calles de Madrid.

La nueva grabación muestra a Arizaga caminando de la mano junto al empresario. Los dos se dirigieron al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver "Guernica", la reconocida obra de Pablo Picasso. Pero el paseo cultural terminó con una escena mucho más íntima. En las imágenes difundidas por "La One" en sus historias de Instagram, Moyano se acerca a la cámara y besa a Candela.

La aparición pública ocurre mientras continúa la polémica judicial que se inició luego del episodio del 4 de agosto, cuando al dirigente político le impusieron una restricción perimetral en el marco de una causa por "lesiones leves y privación ilegítima de la libertad". El conflicto volvió a tomar fuerza al conocerse que ambos se encontraban en España pese a la medida dispuesta por la Justicia argentina.

Esa primera foto tuvo consecuencias en el ámbito judicial. Según trascendió, la Fiscalía especializada en violencia de género citó a Candela para el próximo 13 de octubre, cuando deberá realizarse una evaluación psicológica y psiquiátrica en la Oficina de Asistencia a la Víctima.

La foto Facundo Moyano y Candela Arizaga en Madrid. (Foto: Instagram/ @moria_laone).

Con este nuevo video, Moyano y Arizaga vuelven a exhibir públicamente su vínculo y dejan otra postal de su estadía en Madrid. Así, el viaje que ya había generado repercusiones suma un nuevo capítulo en medio de la controversia judicial.