Flor de la V salió a bancar el beso de Danelik y Brian Sarmiento en "Gran Hermano": "Viva el amor..."
Dentro del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro, los participantes se besaron apasionadamente y la conductora les dedicó un mensaje contra los prejuicios. Mirá todo en la nota.
La temperatura en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" no para de subir. No solo por los cruces y discusiones, y momentos inesperados, como la confirmación de que Andrea del Boca no volverá al reality, sino también por los vínculos que empiezan a tomar forma. Brian Sarmiento y Danelik Star sellaron su amor con un beso apasionado, y Flor de la V reaccionó al momento en que los participantes se besaron. La conductora se sumó al debate que se generó en las redes sociales por esa escena, y no dudó en escribir una reflexión en medio de la fuerte repercusión.
El beso apasionado de Danelik y Brian Sarmiento
El beso ocurrió el sábado a la noche, durante la fiesta que los participantes tienen todos los fines de semana en la casa. Danelik se acercó a Brian, que estaba sentado en un sillón, le tocó el cuello y después ambos se dejaron llevar. Un beso fogoso, delante de todos los compañeros, que no tardó en volverse viral. El video empezó a circular como reguero de pólvora, y en pocas horas ya era tema de conversación en todos los programas de chimentos.
Flor de la V dejó su mensaje en una publicación de Instagram que hizo la cuenta oficial del reality, justo donde aparecía el video del momento. Y fue contundente: "Dos seres humanos que se gustan. La vida es mucho más hermosa cuando se vive con genuina libertad. Sin prejuicios y sin esperar la aprobación de nadie. Viva el amor", expresó la conductora. Sin vueltas, sin medias tintas. Un apoyo directo al vínculo que recién empieza a formarse adentro de la casa más famosa del país.
Las redes, como siempre, se partieron al medio. Mientras unos celebraron la naturalidad de la escena y bancaron el mensaje de Flor, otros salieron con comentarios llenos de prejuicios. Pero lejos de amedrentarse, la conductora puso el pecho y usó su voz para defender la libertad de sentir. No es la primera vez que Flor de la V se planta en temas de género y diversidad, pero esta vez lo hizo con una simpleza que desarmó cualquier crítica. Porque al final, como ella dijo, son dos personas que se gustan. Y punto.
Con este gesto, Flor de la V se mete de lleno en la polémica de la semana y le da un marco distinto a lo que muchos quisieron reducir a chimento barato. Mientras tanto, adentro de la casa, Brian y Danelik siguen explorando lo que sienten. Afuera, el debate sigue. Pero lo cierto es que, gracias a una conductora que no le tiene miedo a nada, el beso de "Gran Hermano" pasó de ser un escándalo a convertirse en una lección de libertad. Y eso, en la tele de hoy, vale más que cualquier rating.