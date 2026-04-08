Flor de la V salió a bancar el beso de Danelik y Brian Sarmiento en "Gran Hermano": "Viva el amor..."

La temperatura en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" no para de subir. No solo por los cruces y discusiones, y momentos inesperados, como la confirmación de que Andrea del Boca no volverá al reality, sino también por los vínculos que empiezan a tomar forma. Brian Sarmiento y Danelik Star sellaron su amor con un beso apasionado, y Flor de la V reaccionó al momento en que los participantes se besaron. La conductora se sumó al debate que se generó en las redes sociales por esa escena, y no dudó en escribir una reflexión en medio de la fuerte repercusión.

El beso apasionado de Danelik y Brian Sarmiento

El beso ocurrió el sábado a la noche, durante la fiesta que los participantes tienen todos los fines de semana en la casa. Danelik se acercó a Brian, que estaba sentado en un sillón, le tocó el cuello y después ambos se dejaron llevar. Un beso fogoso, delante de todos los compañeros, que no tardó en volverse viral. El video empezó a circular como reguero de pólvora, y en pocas horas ya era tema de conversación en todos los programas de chimentos.

Flor de la V dejó su mensaje en una publicación de Instagram que hizo la cuenta oficial del reality, justo donde aparecía el video del momento. Y fue contundente: "Dos seres humanos que se gustan. La vida es mucho más hermosa cuando se vive con genuina libertad. Sin prejuicios y sin esperar la aprobación de nadie. Viva el amor", expresó la conductora. Sin vueltas, sin medias tintas. Un apoyo directo al vínculo que recién empieza a formarse adentro de la casa más famosa del país.

Las redes, como siempre, se partieron al medio. Mientras unos celebraron la naturalidad de la escena y bancaron el mensaje de Flor, otros salieron con comentarios llenos de prejuicios. Pero lejos de amedrentarse, la conductora puso el pecho y usó su voz para defender la libertad de sentir. No es la primera vez que Flor de la V se planta en temas de género y diversidad, pero esta vez lo hizo con una simpleza que desarmó cualquier crítica. Porque al final, como ella dijo, son dos personas que se gustan. Y punto.

Con este gesto, Flor de la V se mete de lleno en la polémica de la semana y le da un marco distinto a lo que muchos quisieron reducir a chimento barato. Mientras tanto, adentro de la casa, Brian y Danelik siguen explorando lo que sienten. Afuera, el debate sigue. Pero lo cierto es que, gracias a una conductora que no le tiene miedo a nada, el beso de "Gran Hermano" pasó de ser un escándalo a convertirse en una lección de libertad. Y eso, en la tele de hoy, vale más que cualquier rating.