Furia Scaglione lanzó un curso sobre cómo presentarse a castings para realities: "Me lo pidieron un montón..."

Juliana "Furia" Scaloglione volvió a ser noticia en los portales de espectáculo tras lanzar su curso destinado a quienes quieran presentarse en castings para ingresar a realities. La exhermanita aseguró que fueron varias las personas que se lo pidieron debido a su paso por "Gran Hermano","El internado" (Chile) y "La casa de los gemelos" (España).

En historias de Instagram, Furia anunció que ya está disponible su paquete de servicios, llamado "Furia experiencia", que incluye uno de asesorías vinculado a su pasado como exparticipante de formatos populares, no solo de la Argentina, sino también de otros países.

"Quiero contarles que por fin ya van a tener un lugar en donde van a poder pedirme que les tire las cartas, que los asesore deportivamente y que los asesore en todo lo que es reality y castings", anunció Scaglione, quien detalló el nombre del nuevo servicio que ofrece: "Asesoría de casting y reality", cuyo costo es de 75 mil pesos y se realiza bajo modalidad virtual.

La polémica jugadora de "GH" explicó que decidió lanzar ese emprendimiento porque se lo pidieron "un montón". "Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen y por fin lo pude crear. Los espero con sus reservas", afirmó Juliana Scaglione.

Además, Furia contó que volverá a dedicarse a los saludos personalizados para sus fanáticos, esos que en el pasado le valieron más de una polémica por el cobro de los mismos.