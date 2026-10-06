Gael García Bernal y Dolores Fonzi fueron vistos juntos en Buenos Aires, ¿solo buena onda o algo más?: el video

Dolores Fonzi y el actor mexicano Gael García Bernal se conocieron en 2001 y, cinco años después, comenzaron un noviazgo y tuvieron dos hijos. Las circunstancias de la vida los separaron, con una leyenda de pelea entre Dolores y Natalie Portman, otra de las conquistas del actor, aunque nunca se confirmó dicha disputa. Recientemente, Gael, que protagonizó una película con Natalia Oreiro, anduvo por Buenos Aires y se lo vio junto a Fonzi, recién llegada de San Sebastian donde presentó "Mis muertos tristes". Este hecho alimentó especulaciones de una posible reconciliación.

El video que desató los rumores lo difundió Pablo Layus y muestra a la expareja disfrutando de un show al aire libre en Buenos Aires, en lo que parece ser una escuela. Por el contexto, se especula que se trate de algo vinculado a sus hijos, Lázaro y Libertad. ¿Buena onda de ex o algo más? La imagen generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de ambos se dividieron entre quienes celebran una posible vuelta y quienes apuestan a que solo se trata de una relación cordial centrada en la crianza.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal compartieron una intensa historia de amor durante casi ocho años y hoy mantienen un vínculo cordial y familiar centrado en la crianza de sus dos hijos. Se conocieron en el rodaje de "Vidas privadas", la película dirigida por Fito Páez, pero en ese entonces solo fueron amigos y compañeros de trabajo.

Años más tarde, el reencuentro en Argentina reavivó la química. Por entonces, circulaban fuertes rumores internacionales que vinculaban al actor mexicano con Natalie Portman, pero el flechazo con Fonzi se consolidó de manera definitiva en 2007. Tuvieron a Lázaro, nacido en Madrid en 2009, y a Libertad, nacida en Buenos Aires en 2011. Tras varios años de convivencia repartidos entre México, Argentina y Europa por compromisos laborales, la pareja se separó en buenos términos en 2014 por el desgaste de la relación.

En el presente, Fonzi está consolidada tanto en la actuación comoen la dirección. En el plano sentimental, está en pareja desde hace años con el director de cine Santiago Mitre. Divide su tiempo entre proyectos artísticos y la crianza protectora de sus hijos, manteniendo un perfil bajo respecto a la exposición de los rostros de los menores.

Gael García Bernal, por su parte, continúa con una sólida carrera internacional como actor y productor en Hollywood y México. Mantiene una relación con la escritora e it girl mexicana Fernanda Aragonés, con quien formó una familia ensamblada y tuvo otro hijo.

Viaja con frecuencia a Buenos Aires para visitar y compartir el cuidado cotidiano de Lázaro y Libertad. Además, el actor mexicano estrenó un film que protagoniza con Natalia Oreiro, "Hombre al agua", su tercer largometraje como director, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Venecia .

Tanto Fonzi como García Bernal atraviesan un gran momento profesional, expandiendo sus carreras hacia la dirección de proyectos ambiciosos y protagonizando ficciones de alta escala para plataformas internacionales . La argentina no solo destaca frente a la cámara, sino que pisa fuerte como cineasta tras su elogiado debut con "Blondi".

su segundo largometraje como directora, "Belén", obtuvo un enorme recorrido internacional y se coronó con el Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Además, protagoniza la serie "La casa de los espíritus" para Prime Video y forma parte de "Mis muertos tristes" en Netflix, dirigida por Pablo Larraín.

García Bernal balancea su tiempo entre la dirección de autor y las miniseries dramáticas de alcance global. Regresó a las pantallas protagonizando "Magallanes", el drama épico histórico dirigido por Lav Diaz, para el que debió aprender portugués desde cero. También co-protagoniza "Santita", una serie limitada mexicana para Netflix ambientada en Tijuana. En paralelo a sus estrenos, recibió el prestigioso Coral de Honor en el Festival de Cine de La Habana, celebrando su gran huella artística en el cine de la región.

La posibilidad de una reconciliación entre Fonzi y García Bernal generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos sueñan con volver a verlos juntos, otros recuerdan que ambos construyeron nuevas familias y que su vínculo actual se centra en la crianza de sus hijos. El tiempo dirá si este encuentro en Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa o si solo se trata de dos padres que disfrutan de un show junto a sus hijos.