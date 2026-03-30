Gastón Trezeguet fulminó a Tamara Paganini por su regreso a "Gran Hermano": "Devolver toda la plata..."

En las últimas horas se confirmó que Tamara Paganini ingresará a "Gran Hermano: Generación Dorada", 25 años después de su participación en la primera temporada, para ocupar el lugar de Jenny Mavinga. La noticia la anunció este lunes al mediodía Santiago del Moro y generó un fuerte impacto. En medio de las repercusiones, Gastón Trezeguet sorprendió al salir con los tapones de punta contra la ex "hermanita" en redes sociales.

El anuncio tomó por sorpresa a muchos, sobre todo por el vínculo de Paganini con el reality de Telefe. En su paso por la casa en 2001, se convirtió en una de las favoritas del público tras permanecer 112 días en competencia. Si bien llegó a la final, terminó en segundo lugar detrás de Marcelo Corazza, quien se consagró ganador de esa histórica edición.

Tras su salida, Tamara expuso situaciones que marcaron su experiencia. La mediática apuntó contra Telefe y Endemol, al asegurar que había firmado un contrato perjudicial y que no se priorizó su salud mental. Ese conflicto derivó en una disputa judicial que se extendió durante más de diez años.

En este contexto, su vuelta no pasó inadvertida y generó múltiples reacciones. Una de las más contundentes fue la de Trezeguet, quien no ocultó su malestar frente a la decisión.

El posteo de Santiago del Moro sobre el ingreso de Tamara Paganini. (Foto: Instagram/ @santidelmoro).

"Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano. Digo, sería lo más justo ¿No?", escribió Gastón, indignado en su cuenta de "X" (ex Twitter).

Lejos de bajar el tono, el panelista también respaldó un comentario que señalaba que la mediática había cuestionado al formato que la llevó a la fama. De esta manera, su regreso no solo genera expectativa, sino que ya encendió una fuerte polémica incluso antes de concretarse.