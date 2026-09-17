"Gran Hermano": el misterioso video de la casa que se filtró apenas terminó la final

Este miércoles se llevó a cabo la final de "Gran Hermano: Generación Dorada", que consagró a Sol Abraham como la ganadora de esta edición y a Yisela "Yipio" Pintos como subcampeona. Tras los festejos y las repercusiones, se filtró un misterioso video del interior de la casa sin sus participantes.

La definición del reality de Telefe estuvo marcada por un récord de casi 30 millones de votos. Como campeona, la tucumana recibió $70 millones, una casa y el trofeo realizado por el reconocido orfebre Payarols. La uruguaya, en tanto, terminó en el segundo lugar y obtuvo $20 millones.

En las imágenes se observa a dos mujeres con uniforme azul realizando tareas de limpieza en la cocina. Una de ellas lava la vajilla, mientras la otra higieniza las mesadas y acomoda el sector tras meses de convivencia. "Videito de que ya están trabajando en la casa de Gran Hermano", escribió el usuario Maati en "X" (ex Twitter) junto a la grabación.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. En el jardín también aparece un grupo de personas reunidas, aunque no trascendió oficialmente quiénes eran. En las redes sociales comenzaron las especulaciones y una de las versiones indica que podría tratarse de integrantes de la producción celebrando el cierre de "Gran Hermano".

Las casa de "Gran Hermano" tras al final. (Foto: X/ @matigonz25_).

La rapidez con la que comenzó el acondicionamiento del lugar tiene una posible explicación. Según trascendió, la casa ubicada en Argentina será utilizada en los próximos días para la versión del reality de Uruguay.

La publicación no tardó en generar repercusiones entre los usuarios de "X" (ex Twitter), que dejaron todo tipo de comentarios al descubrir las imágenes. "Fua.. no esperaron ni que se enfríe", "¿El GH de uruguay va a tener todo reciclado y usado?", "Qué ratas, podrían poner vajilla y muebles nuevos con toda la que se robaron", "Uno paso por delante de Sol cuando estaba sola en la casa", fueron algunas de las reacciones que aparecieron en la plataforma.

Este domingo 20 de septiembre, apenas tres días después de la salida de Sol y Yipio, la casa de "Gran Hermano" volverá a recibir participantes con el inicio de la edición uruguaya del reality. De esta manera, los fanáticos deberán esperar hasta 2027 para volver a disfrutar de una nueva temporada argentina.